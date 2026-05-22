Destiny 2: Finales Live Service Content Update am Horizont

Bungie hat das letzte Live Service Content Update für "Destiny 2" in Aussicht gestellt. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt auch schon vor.

Demnach wird das finale Live Service Content Update für "Destiny 2" ab 9. Juni verfügbar sein. Das offizielle Statement von Bungie zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Seit fast zwölf Jahren haben wir die Freude und Ehre, gemeinsam mit euch das Destiny-Universum zu erkunden. Durch all die Höhen und Tiefen, Überraschungen und Triumphe hindurch war es ein ungeheures Privileg, Destiny gemeinsam mit unseren Spielern zu gestalten. Auch wenn sich unsere Liebe zu Destiny 2 nicht geändert hat, ist klar geworden, dass nach „The Final Shape“ die Zeit gekommen ist, in der unsere gemeinsamen Welten und Destiny über Destiny 2 hinaus weiterleben werden. Da sich unser Fokus nun auf einen Neuanfang für Bungie richtet, werden wir damit beginnen, unsere nächsten Spiele zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden wir am 9. Juni 2026 das letzte Live-Service-Inhaltsupdate für Destiny 2 veröffentlichen, um diese neue Reise als Studio zu beginnen. Auch wenn die aktive Entwicklung nun zu Ende geht, werden wir sicherstellen, dass Destiny 2 weiterhin spielbar bleibt, genau wie das ursprüngliche Destiny heute. Viele Änderungen in diesem letzten Update zielen darauf ab, sicherzustellen, dass Destiny 2 ein einladender Ort bleibt, an den die Spieler gerne zurückkehren. Wir sind stolz auf Destiny 2, auf die Orte, an die es uns geführt hat, und auf das Vermächtnis, das es geschaffen hat. Dank euch allen ist unser Universum riesig und basiert auf Jahren gemeinsamer Geschichten, Abenteuer und Siege. Vom Kosmodrom über das Pale Heart bis hin zur Lawless Frontier haben wir mit euch allen lebenslange Erinnerungen und Freundschaften geschmiedet."

"Destiny 2" erschien am 6. September 2017 für PS4 und Xbox One. Die PC-Umsetzung folgte am 24. Oktober 2017. PS5 und Xbox Series X wurden schliesslich am 8. Dezember 2020 versorgt.