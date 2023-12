Destiny 2: Frostfröhlichen Feierlichkeiten

Heute kehrt das In-Game-Event "Anbruch" in "Destiny 2" zurück, bei dem sich Spielende feierlich um den Festtagsofen versammeln, kosmische Lieder singen und ihre Freunde mit köstlichen Leckereien verwöhnen können. Von heute an bis zum 2. Januar können alle "Destiny 2"-Spielenden Feinde besiegen und Zutaten sammeln, um daraus Plätzchen zu backen, die sie gegen Prämien verteilen können.

Allen Spielenden steht die Event-Karte zur Verfügung, die Herausforderungen bietet, welche Anbruch-Stimmung aufkommen lassen. Durch das Aufwerten der Event-Karte können Spielende Event-Tickets verdienen, um Prämien wie einen Exotischen Geist, eine Legendäre Geste, einen Teleporteffekt und eine Geist-Projektion freizuschalten. Das Plätzchenverschenken an Verbündete lässt wahre Anbruch-Stimmung aufkommen, die für neue und wiederkehrende Prämien, einschliesslich der Waffenfokussierung, verwendet werden kann.

Neben anderen Prämien gibt es für alle, die an der Festtagsstimmung teilhaben, die neue Legendäre Arkus-Glefe "Albedo-Flügel". Ausserdem gibt es im Everversum neue Anbruch-Rüstungsornamente für jene, die in dieser Saison sowohl stilvoll als auch gemütlich aussehen wollen. Für materielle Güter können Hüter, die bis zum 2. Januar um 18:59 Uhr die Event-Herausforderung „Amateur-Bäcker“ abschliessen, die Anbruch-Mütze mit abnehmbarem Schneeball-Bommel bei Bungie-Prämien erwerben.

Der Einsatztrupp-Finder, mit dem Hüter ganz einfach Verbündete für Dungeons, Raids, saisonale Aktivitäten und vieles mehr anwerben können, ist eine erfolgreiche Ergänzung zur Saison des Wunsches. Während Bungie diese Funktion während der Beta-Phase weiter verfeinert, wird der Einsatztrupp-Finder als permanentes Feature für alle Spielenden in "Destiny 2" zur Verfügung stehen und sicherstellen, dass kein Hüter alleine kämpfen muss.

Im Jahr 2024 dürfen sich Spielende auf noch weitere Updates freuen. Ab Ende Januar wird "Destiny 2" neue wöchentliche Quests für den Fortschritt einführen, die unter dem Namen "Rivens Wünsche" bekannt sind, sowie die Rückkehr der Triumphmomente, in denen Spielende ihre Erfolge des Lightfall-Jahres feiern können. Danach werden die Hüter-Spiele, der jährliche Klassenwettkampf, im März mit einem neuen Schwerpunkt auf dem Wettbewerb Klasse gegen Klasse zurückkehren. Im April wird Bungie dann nachlegen mit einem zweimonatigen Inhaltsupdate namens "Destiny 2: Ins Licht", das die Hüter auf ihren Weg in den Reisenden vorbereiten wird – für die finale Konfrontation mit dem Zeugen in "Destiny 2: Die finale Form", das am 4. Juni 2024 erscheint.