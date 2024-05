Destiny 2: Gratis-Zugang zu drei Erweiterungen

Bungie gewährt für eine begrenzte Zeit Zugang zu drei Erweiterungen von "Destiny 2" - zumindest auf PlayStation und PC. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Demnach können die drei Erweiterungen "The Witch Queen", "Beyond Light" and "Shadowkeep" für "Destiny 2" seit gestern und noch bis zum 3. Juni auf PS4, PS5 und dem PC gratis gespielt werden. Der Lightfall-DLC ist gleichzeitig für PlayStation-Plus-Mitglieder kostenlos verfügbar. Einen flotten Trailer zu der Aktion gibt es auch zu sehen.

Idee dahinter ist, dass wir optimal auf die "The Final Shape"-Erweiterung für "Destiny 2" eingestimmt werden. Diese erscheint bekanntlich am 4. Juni.

"Destiny 2" ist ein Online-Multiplayer-Shooter aus der First-Person-Perspektive, der auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar ist. "Destiny 2" spielt in einem fiktionalen Universum, wo wir die Rolle eines Hüters einnehmen – eines Beschützers der Letzten Stadt der Erde.