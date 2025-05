Destiny 2: Zwei kostenpflichtige DLCs vorgestellt

Die ganze News um "Marathon" in letzter Zeit haben fast vergessen lassen, dass Bungie mit "Destiny 2" noch einen weiteren langlebigen Titel im Portfolio hat. Für letzteren Ego-Shooter wurden jetzt gleich zwei kostenpflichtige Erweiterungen vorgestellt.

Demnach steht am 15. Juli zunächst einmal "The Edge of Fate" für "Destiny 2" auf dem Programm. Dazu wurde schonmal ein ausführlicher Trailer gezeigt. Für den 2. Dezember ist die "Renegades"-Erweiterung angedacht, zu der zumindest ein Teaser-Trailer zu sehen war.

Dazwischen steht mit "Ash & Iron" am 9. September ein umfangreiches Update für "Destiny 2" an. In ferner Zukunft, genauer gesagt auf dem 3. März 2026, liegt dagegen noch das vierte Update namens "Shadow & Order". Es gibt also weiterhin viel zu tun.

"Destiny 2" ist ein Online-Multiplayer-Shooter aus der First-Person-Perspektive, der auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar ist. "Destiny 2" spielt in einem fiktionalen Universum, wo wir die Rolle eines Hüters einnehmen – eines Beschützers der Letzten Stadt der Erde.