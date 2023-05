Neuer Dungeon für Destiny 2

Bungie hat den ersten Dungeon für die Lightfall-Erweiterung von "Destiny 2" veröffentlicht. Er hört auf den Namen "Geister der Tiefe" und einen Trailer dazu hat man auch parat.

"Geister der Tiefe" fordert die Hüter in "Destiny 2" heraus, in die Tiefen des Methanmeeres von Titan abzutauchen, um sich der strahlenden Schar zu stellen und zu erfahren, was in den Wellen verloren ging.

Frische Schätze warten auf Unerschrockene, darunter ein Rüstungsset und ein exotisches Strang-Spurgewehr. Der neue Titel Ghul kann von allen, die Geister der Tiefe meistern wollen, auch freigeschaltet werden. Hüter, die den Dungeon vor dem 22. August abschliessen, können den Dungeon-Pin und den Kapuzenpulli erwerben, die im Bungie Store über Bungie-Prämien erhältlich sind.