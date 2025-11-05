Destiny 2: Packender Trailer zur Renegades-Erweiterung

Bungie stimmt uns mit einem weiteren Trailer auf die kommende Renegades-Erweiterung für "Destiny 2" ein. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zwei Minuten lang gezeigt, welche Waffen und Ausrüstungsgegenstände in der Renegades-Erweiterung für "Destiny 2" enthalten sein werden. Packende Rendersequenzen aus dem DLC gibt es gleichzeitig auch zu sehen und diese machen ordentlich Lust auf den kommenden Zusatzinhalt.

Schon Mitte September hatte Bungie ausführliche Informationen zur Renegades-Erweiterung für "Destiny 2" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Die Renegades-Erweiterung für "Destiny 2" erscheint am 2. Dezember.