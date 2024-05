Destiny 2: Der Pantheon-Modus kommt

Als Teil von "Destiny 2: Ins Licht" geht heute das neue Event "Pantheon" los: ein PvE-Bossansturm, der all jenen eine Herausforderung bietet, die bereit sind, für eine Chance auf Ruhm ihr Können auf die Probe zu stellen. In diesem Event steigt die Schwierigkeitsstufe kontinuierlich an. Es geht in Woche 1 mit vier Raid-Bossen los und wird in Woche 4 aus acht aufeinanderfolgenden Bosskämpfen bestehen.

Im Pantheon können Hüter eine Auswahl wertvoller Prämien verdienen, inklusive Meister-Raidwaffen und Exotischer Ausrüstung, wenn sie bestimmte Triumphe abschliessen. Das Erreichen einer Platin-Punktzahl gewährt die besten Preise und ist Voraussetzung dafür, sich den ansehnlichen Titel "Gottesschlächter" zu verdienen.

Der Pantheon-Raid-Ring wird für all jene zum Kauf verfügbar sein, die die erforderlichen Herausforderungen im Pantheon abschliessen. Somit können sie ihre Erfolge mit Stolz auf herausragende Weise präsentieren. Der Ring aus Sterlingsilber ist eine Neuauflage des ikonischen Raid-Rings aus dem Jahr 2020 mit seinem ausführlich gestalteten Totenkopf. Dieses besondere Bungie-Prämien-Angebot ist für Spieler verfügbar, die bis zum 3. Juni 2024 um 15:00 Uhr MESZ alle Begegnungen des Pantheons auf beliebiger Schwierigkeitsstufe abschliessen.

Wenn das Event live geht, treten darin ausserdem zwei Raid-Teams gegeneinander an, die aus jeweils sechs Content Creatorn bestehen. Sie kämpfen darum, die Pantheon-Herausforderungen als erstes abzuschliessen, während sich die Schwierigkeit der Modifikatoren stetig erhöht. Der Captain des Gewinnerteams erhält eine lebensgrosse Nachbildung des Fan-Favoriten-Schwerts "Fallende Guillotine" aus dem WACKER-Arsenal.

Community-Mitglieder, die für die Chance auf diesen grossartigen Preis gegeneinander antreten

Team Clyde

Captain: GsxrClyde

Aztecross

iFrostBolt

Above

CbGray

LanaLane

Team Sweat

Captain: Sweatcicle

PureChiLL

Benny

Evanf1997

YellowsLight

SneakyBeaver

Letzte Woche hat Bungie die Rückkehr des Cosplay-Kosmodroms angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Event, in dem die Kreativität der Destiny-Community zur Schau gestellt wird. In den nächsten Wochen werden Cosplayer aus der ganzen Welt ihre Lieblingscharaktere aus Destiny präsentieren – eine Hommage an die Geschichte, die auf den Abschluss der Saga um Licht und Dunkelheit zusteuert.

Liste der kreativen Cosplayer & Cosplayerinnen, die daran teilnehmen