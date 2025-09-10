Destiny 2: Renegades-Erweiterung kommt im Dezember

Schon im Mai hat Bungie die Renegades-Erweiterung für "Destiny 2" kurz angeteasert (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt gab man bekannt, dass diese im Dezember verfügbar sein wird und stellte sie gleichzeitig noch ausführlicher vor.

Die Renegades-Erweiterung für "Destiny 2" eröffnet demnach ein neues Kapitel der Fate-Saga und verbindet bereits bekannte Mechaniken mit klaren Anleihen an die Welt von Star Wars. Die Geschichte rückt dabei eine Crew von Aussenseitern in den Mittelpunkt, welche unter Führung des Drifters gegen das Barant-Imperium antreten, dessen Verbindungen zu den Neun vermutet werden. Wir erleben darin neue Figuren, kehren zu vertrauten Charakteren zurück und bewegen uns in einer Welt voller Intrigen, Machtspiele und Schatten.

Ein zentrales Kernstück der Erweiterung ist der Modus Lawless Frontier, in dem sehr riskante Missionen wie etwa Schmuggel, Kopfgeldjagden und Sabotage auf uns warten. Diese Aufträge lassen sich jeweils allein oder im Einsatztrupp über drei Planeten und sechs von Star-Wars inspirierten Karten bestreiten. Dabei schalten die Hüter stets aufrüstbare Renegade-Fähigkeiten frei, verdienen frische Waffen und Rüstungen und bauen durch das Notoriety-System ihren Ruf bei Syndikaten aus.

Mit den Blastern hält ausserdem ein frisches Waffenarchtyp Einzug. Diese Energiewaffen nutzen Munition direkt aus den Reserven und verlangen ein kluges Wärmemanagement. Ergänzt wird das Paket auch durch das neue soziale Zentrum Tharsis Outpost sowie die Option, über Invasionen weitere Herausforderungen und Belohnungen zu riskieren, was das taktische Element weiter verstärkt.

Die Renegades-Erweiterung für "Destiny 2" erscheint am 2. Dezember.