Destiny 2: Das Sonnenwende-Event ist wieder da

Noch bis zum 27. August sind Spieler und Spielerinnen auf der ganzen Welt herzlich zu Eva Levantes diesjähriger Party eingeladen. Hüter werden die Gelegenheit haben, das Sonnenwende-Siegel abzuschliessen und sich den Flammenhüter-Titel zu verdienen, indem sie Event-Herausforderungen bestehen. Beseitigt in der heissgeliebten Aktivität "Leuchtfeuer-Party" feindliche Wellen, um für die Sonnenwende-Rüstung ein Glühen zu verdienen, das alle Blicke auf sich ziehen wird und eine wertvolle Ergänzung zum Outfit jedes Hüters ist. Feiert mit Stil – dank brandneuer Prämien wie dem Glücksstern-Bogen, dem allerersten Sonnenwende-Memento und dem Rüstungsset "Erhabener Anzug".

Nach dem finalen Kampf mit dem Zeugen in "Destiny 2: Die finale Form" begann im Universum ein neues Kapitel, und wundersame Ereignisse lockten die Hüter zu neuen Abenteuern. In "Destiny 2: Echos" hat sich ein geheimnisvolles Objekt materialisiert und ist auf die Oberfläche von Nessus gestürzt. Im zweiten Akt, der am 16. Juli losging, begaben sich Spieler in die Tiefen von Nessus, um herauszufinden, wer das erste Echo an sich genommen hat. Der erste und der zweite Akt sind nach wie vor für alle verfügbar, die heute mit dem Spielen beginnen. Der dritte Akt beginnt am 27. August und bringt neue Aktivitäten, neue Story-Elemente und neue Prämien ins Spiel.