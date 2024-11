Destiny 2 - Wiedergänger: Grab der Alten

Der zweite Akt der "Destiny 2"-Episode "Wiedergänger" wird heute, am 19. November, veröffentlicht und bringt neue Inhalte mit sich, darunter den neuen Modus "Grab der Alten", neue Waffen- und Artefakt-Perks, die "Street Fighter 6"-Zusammenarbeit und mehr. Die Hüter arbeiten mit Mithrax und Eido zusammen und müssen Fokrul davon abhalten, noch mehr Gefallene in seine Hohn-Armee zu ziehen. Unter ihnen sind auch die tödlichsten Feinde aus dem Gefängnis der Alten.

Inspiriert vom beliebten Original-"Destiny"-Modus "Gefängnis der Alten" bietet "Grab der Alten" intensive Herausforderungen: Die Hüter betreten das Grab und kämpfen in mehreren Arenen gegen verschiedene Kämpfergruppen, während die Schwierigkeitsstufe in jeder Runde steigt. Im zweiten Akt werden ausserdem neue Artefakt-Perks für diejenigen eingeführt, die ihre Nahkampf- und Arkus-Builds verbessern wollen. Eine Übersicht über die Perks findet ihr in der letzten Ausgabe von Diese Woche in Destiny. Im Laufe dieses Akts kehrt das Anbruch-Event zurück. Eva Levante bringt ihren Festtagsofen mit, um köstliche Leckereien in der Galaxie zu verteilen, und schenkt den Hütern das neue Leere-Linear-Fusionsgewehr "Mistralauftrieb".

Hier kommt ein neuer Herausforderer!

Ab dem 19. November wird parallel zum zweiten Akt von "Destiny 2: Wiedergänger" eine "Shoryuken"-Zusammenarbeit mit einer Reihe neuer von "Street Fighter 6" inspirierter Kosmetikartikel im Everversum-Store verfügbar sein. Mit drei neuen Finishern – Hadoken, Lightning Kick und Spinning Bird Kick – könnt ihr die legendären Kampfstile von Chun-Li und Ryu nachahmen. Die Hüter können ihre Drive-Anzeige mit zwei energiegeladenen Gesten – Blanka Fight und Bonus Stage – aufladen und ihren Geist mit drei neuen Hüllen ausstatten, die von Cammy, Chun-Li und Ryu inspiriert sind. Ausserdem gibt es ein von Blanka inspiriertes, universelles Helmornament, das für alle Klassen verfügbar ist und dafür sorgt, dass die Hüter für jeden Showdown im Best-of-Three-Modus gerüstet sind.

Die Hüter können heute mit dem zweiten Akt von "Wiedergänger" loslegen, aber in der Zwischenzeit bleibt noch Zeit für den ersten Akt. Dieser bietet das Brauen von Elixieren, Ansturm: Erlösung, neue Waffen- und Artefakt-Perks und mehr.