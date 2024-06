Wer sich kurz vor dem Release der Final-Shape-Erweiterung für "Destiny 2" noch einmal mit der zugehörigen Story vertraut machen will, bekommt jetzt die ultimative Gelegenheit dazu. Der Fan "My name is Byf" hat nämlich diesbezüglich ein höchst interessantes Video zusammengestellt.

Hier wird die komplette Story von "Destiny" innerhalb von ziemlich genau zehn Stunden (!) zusammengefasst. Wir brauchen also ordentlich Sitzfleisch, wenn wir das Video komplett konsumieren wollen.

"Destiny 2" ist ein Online-Multiplayer-Shooter aus der First-Person-Perspektive, der auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar ist. "Destiny 2" spielt in einem fiktionalen Universum, wo wir die Rolle eines Hüters einnehmen – eines Beschützers der Letzten Stadt der Erde.

Die Final-Shape-Erweiterung für "Destiny 2" erscheint morgen.