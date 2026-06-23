Destroy All Humans! - Jetzt für Nintendo Switch 2

"Destroy All Humans!" ist ab sofort für Nintendo Switch 2 erhältlich. Die kultige Alien Invasion landet auf Nintendos neuester Konsole mit verbesserter Grafik, detaillierteren Spielwelten, überarbeiteten Shadern und Unterstützung für Full HD Auflösungen bis zu 1440p.

Schlüpft in die Rolle des furchteinflössenden Furon-Invasors Crypto-137 und stürze die Erde der 1950er-Jahre ins Chaos. Nutzt mächtige psychokinetische Fähigkeiten, ein Arsenal absurder Alienwaffen und den unverwechselbaren Humor der Reihe, während ihr menschliche DNA erntet und der Menschheit zeigt, wer hier wirklich das Sagen hat.

Die Nintendo Switch 2 Version enthält ausserdem das Skin Pack DLC, das Crypto noch mehr Möglichkeiten bietet, die Erde mit Stil zu erobern.