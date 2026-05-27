Destruction Allstars: Multiplayer-Server abgeschaltet

Sony gibt bekannt, dass die Multiplayer-Server von "Destruction Allstars" bereits abgeschaltet wurden. Die Einzelspieler-Modi werden dagegen noch bis November verfügbar sein.

Aber ganz der Reihe nach: Sony hat schon gestern die Multiplayer-Server von "Destruction Allstars" abgeschaltet. Sämtliche Onlinefunktion des Spiels können also nicht mehr genutzt werden. Der Car-Combat-Titel wurde zudem simultan aus dem PlayStation Store entfernt.

Die Einzelspieler-Modi von "Destruction Allstars" können noch bis zum 25. November in Angriff genommen werden. Danach können wir nur noch die Einzelspieler-Herausforderungen im Arcade-Modus spielen.

"Destruction Allstars" erschien am 2. Februar 2021 exklusiv für PS5.