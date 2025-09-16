Detective Instinct: Farewell, My Beloved hat einen Releasetermin

Wenn es um den Releasetermin von "Detective Instinct: Farewell, My Beloved" ging, hat Entwickler Armonica bisher immer nur vage vom weiteren Jahresverlauf gesprochen. Das hat sich jetzt geändert und wir bekommen ein konkretes Datum genannt.

Demnach wird "Detective Instinct: Farewell, My Beloved" ab 26. November erhältlich sein. Folglich steht spannender Detektivarbeit an kalten Winterabenden nichts mehr im Weg. Als Plattformen für das Adventure werden die Switch und der PC angegeben. Über Unterschiede zwischen den beiden Versionen ist nichts bekannt.

"Detective Instinct: Farewell, My Beloved" war bereits im vergangenen Jahr für den PC enthüllt worden. Im Januar folgte die Ankündigung einer Switch-Version. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.