Entwickler Armonica gibt bekannt, dass "Detective Instinct: Farewell, My Beloved" auch für Switch erscheinen wird. Bisher war der Titel nur für den PC angekündigt gewesen.

Ein Trailer stellt uns die Switch-Version von "Detective Instinct: Farewell, My Beloved" gleichzeitig in bewegten Bildern vor. Dabei gibt es unter anderem bewegte Bilder von den zentralen Charakteren und der Story zu sehen.

Bei "Detective Instinct: Farewell, My Beloved" handelt es sich um eine Mischung aus Adventure und Visual Novel vom unabhängigen amerikanischen Entwickler Armonica. Stilistisch orientiert man sich an klassischen japanischen Adventures wie etwa "Famicom Detective Club", "Hotel Dusk" oder "Ace Attorney". Wir leiten darin eine Untersuchung in einem Zug quer durchs Land, befragen bunte Charaktere und decken eine dramatische Geschichte über eine verschwundene Frau auf.

"Detective Instinct: Farewell, My Beloved" erscheint irgendwann in diesem Jahr.