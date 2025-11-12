Detective Rainy Night angekündigt

Publisher JanduSoft und Entwickler K148 Game Studio stellen uns "Detective Rainy Night" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC vor. Ein Trailer bietet erste bewegte Bilder dazu.

Inhaltlich erzählt "Detective Rainy Night" die Geschichte des Polizisten Iker Carmona, der in einer abgelegenen Region mysteriöse Vermisstenfälle untersucht. Nach einer langen Fahrt sucht er Zuflucht im Motel "Holiday", wo er am nächsten Morgen in einem Ausnahmezustand erwacht: Stromausfall, funktionslose Technik und sintflutartige Regenfälle halten acht Menschen im Gebäude fest.

In zwölf Kapiteln entfaltet sich dann ein dichtes Kammerspiel aus Gesprächen, Hinweisen und rätselhaften Ereignissen. Zwischen verschwundenen Personen, mysteriösen Symbolen und wachsenden Spannungen muss Iker Zusammenhänge erkennen und letztlich die Wahrheit ans Licht bringen. "Detective Rainy Night" kombiniert erzählerische Führung mit psychologischem Horror und fordert Aufmerksamkeit, logisches Denken und Beobachtungsgabe.

"Detective Rainy Night" erscheint am 4. Dezember.