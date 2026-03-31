Die Nominierten des Deutschen Computerspielpreises 2026

Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) gibt heute die Nominierten des Jahres 2026 bekannt. Aus einer beeindruckenden Vielfalt an Einreichungen hat die DCP-Jury die Spiele-Titel ausgewählt, die in puncto Innovation, Spielspass und kulturellem Anspruch Massstäbe setzen. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 800'000 Euro vergeben. Nominiert für das "Beste Deutsche Spiel" sind die historische Städtebau-Simulation im Römischen Reich "Anno 117: Pax Romana von Ubisoft Mainz, das Cozy-Spiel "Tiny Bookshop" von neoludic games, in dem der Traum vom eigenen Buchladen erfüllt wird, sowie das Detektivspiel "The Darkest Files" von Paintbucket Games, in welchem NS-Verbrechen aufgeklärt werden. Mit insgesamt fünf Nominierungen ist "The Darkest Files" in diesem Jahr zudem der am häufigsten nominierte Titel.

Beim "Besten Deutschen Spiel" sowie in den Nachwuchskategorien "Bestes Debüt" und "Bester Prototyp" dürfen sich nicht nur die späteren Siegertitel, sondern bereits alle Nominierten über ein Preisgeld freuen.

"Ich gratuliere allen Nominierten zu ihrer grossartigen Leistung und freue mich, dass unter ihnen auch zahlreiche von der Bundesregierung geförderte Spiele sind. Die diesjährigen Nominierungen zeigen, dass die Bundesförderung wirkt und mehr als je zuvor qualitativ hochwertige Games in Deutschland entwickelt werden."

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär

"Über alle Kategorien hinweg liefert dieser Jahrgang des Deutschen Computerspielpreises eindrucksvolle Belege für die enormen Stärken von Games aus Deutschland: ob grossartige Unterhaltung, meisterhafte technische Umsetzung oder Spiele, die mit ihren Storys die aktuellen Themen unserer Zeit gekonnt in den Mittelpunkt stellen. Das unterstreicht einmal mehr: Im deutschen Games-Standort steckt grosses Potenzial, zur Weltspitze der Games-Entwicklung zu gehören. Wir gratulieren den Nominierten und freuen uns darauf, alle Teams auf der grossen Bühne des DCP gebührend zu feiern."

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche

"Die diesjährigen Nominierten spiegeln die enorme Bandbreite und Exzellenz der deutschen Games-Entwicklung wider. Wir sehen Spiele, die technologische Standards mutig weiterdenken, gesellschaftlich relevante Diskurse anstossen und künstlerisch neue Wege gehen. Diese grossen Talente der Games-Branche und ihre herausragende Bedeutung für unsere Kultur, technologischen Fortschritt und Wirtschaft wollen wir bei der feierlichen Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2026 honorieren."

Prof. Dr. Sabiha Ghellal, Juryvorsitzende beim Deutschen Computerspielpreis 2026

Wer den Gewinn nach Hause nehmen darf, wird am 29. April 2026 im Herkulessaal der Münchner Residenz bekanntgegeben. Die Zuschauenden zuhause können die Award-Show per Livestream verfolgen. Wöchentliche Pre-Shows laden schon ab dem 1. April dazu ein, die Nominierten näher kennenzulernen.

Die Nominierten 2026

Bestes Deutsches Spiel

dotiert mit 100'000 Euro für den Sieg, jeweils 30'000 Euro für die beiden weiteren Nominierten

Anno 117: Pax Romana (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

The Darkest Files (Paintbucket Games)

Tiny Bookshop (neoludic games / Skystone Games)

Studio des Jahres

dotiert mit 50'000 Euro

ByteRockers' Games

Happy Broccoli Games

weltenbauer. Software Entwicklung

Bestes Familienspiel

dotiert mit 40'000 Euro

Flick Shot Rogues (Butter By The Fish / Noodlecake Studios)

Oddsparks: An Automation Adventure (Massive Miniteam / HandyGames)

Ruffy and the Riverside (Zockrates Laboratories / Phiphen Games)

Nachwuchspreis: Bestes Debüt

dotiert mit 60'000 Euro für den Sieg, jeweils 25'000 Euro für die beiden weiteren Nominierten

Causal Loop (Mirebound / Headup)

Constance (Blue Backpack / ByteRockers’ Games)

Tiny Bookshop (neoludic games / Skystone Games)

Nachwuchspreis: Bester Prototyp

dotiert mit 50'000 Euro für den Sieg, jeweils 25'000 Euro für die vier weiteren Nominierten

Burn With Me (Eva Manuilovich, Ivan Bushmin, Nikita Melnikov)

Cards and Cannons (Anica Gritzki, Jennifer Seeber, Luca Schmidt, Lucas Thieme, Jan-Ivo Lattek, Julian Seidel / HTW Berlin / DE:HIVE)

Garden Ink (Arne Jürgens, Sven Mehlhorn)

Heart Drive (Jonas Pfeiffer / HAW Hamburg)

UnderPressure (Aaliyah Schäfer, Romy Scherwat, Lea Eschlberger, Tim Richter, Fabius Sachs, Felina Westrich, Malvina Arakelian, Rosalie Stallmann / Hochschule Darmstadt)

Beste Innovation und Technologie

dotiert mit 40'000 Euro

Anno 117: Pax Romana (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

Firefighting Simulator: Ignite (weltenbauer. software entwicklung / astragon Entertainment)

How to God (Thoughtfish)

Bestes Audiodesign

dotiert mit 40'000 Euro

Anno 117: Pax Romana (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

Duck Detective: The Ghost of Glamping (Happy Broccoli Games)

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients (ROCKFISH Games)

Bestes Gamedesign

dotiert mit 40'000 Euro

Slots & Daggers (Friedemann / Future Friends Games)

Super Meat Boy 3D (Sluggerfly / Headup)

The Darkest Files (Paintbucket Games)

Bestes Grafikdesign

dotiert mit 40'000 Euro

Oddsparks: An Automation Adventure (Massive Miniteam / HandyGames)

The Berlin Apartment (Blue Backpack / ByteRockers’ Games)

The Darkest Files (Paintbucket Games)

Bestes Mobiles Spiel

dotiert mit 40'000 Euro

Duck Detective: The Ghost of Glamping (Happy Broccoli Games)

MicroMacro: Downtown Detective (Soft Boiled Games)

Ponchorado (seal Media)

Beste Story

dotiert mit 40'000 Euro

PEPPERED (Mostly Games)

The Berlin Apartment (Blue Backpack / ByteRockers’ Games)

The Darkest Files (Paintbucket Games)

Bestes Serious Game

dotiert mit 40'000 Euro

Pictures VR (Modest Minds)

The Darkest Files (Paintbucket Games)

Umfeld (Hochschule RheinMain)

Spieler / Spielerin des Jahres

undotiert

Copeylius

Dennsen86

Felikah

JenNyan

Bestes Internationales Spiel

undotiert

Blue Prince (Dogubomb / RAW FURY)

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)

Kingdome Come Deliverance II (Warhorse Studios / PLAION)

Ab sofort ist auch das Publikum gefragt: In der Kategorie „Spielerin des Jahres“ können alle Games-Fans mitentscheiden. Das Voting ist ab sofort eröffnet und läuft bis zum 14. April 2026.*

Die Auswahl der Nominierten und Gewinner erfolgt in einem zweistufigen Verfahren: Zwölf Fachjurys aus der Games-Branche, Wissenschaft, Kultur und Medien beraten zunächst über die Nominierungen, bevor die Hauptjury die endgültigen Gewinner kürt. Den Vorsitz der Jury übernimmt Prof. Dr. Sabiha Ghellal (Hochschule der Medien Stuttgart).

Eine Liste aller Jury-Mitglieder findet sich auf der DCP-Website.

Träger des Deutschen Computerspielpreises sind die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, sowie game – Verband der deutschen Games-Branche. Die Preisverleihung 2026 wird vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales gefördert.