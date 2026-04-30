Deutscher Computerspielpreis 2026: Die Gewinner

Der Deutsche Computerspielpreis 2026 setzte heute ein glanzvolles Zeichen für die Strahlkraft von Spielen "Made in Germany". In der beeindruckenden Kulisse des Herkulessaals der Münchener Residenz feierte die Games-Branche an diesem Mittwochabend die kreativsten und innovativsten deutschen Spiele des Jahres. In 15 Kategorien wurden Gewinnerinnen und Gewinner ausgezeichnet und Gesamtpreisgelder in Höhe von insgesamt 800'000 Euro vergeben.

Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Games-Branche, Politik, Kultur und Gesellschaft waren in der bayerischen Landeshauptstadt dabei, um die Preisträgerinnen und Preisträger gebührend zu feiern. Durch den Abend führte das Moderations-Duo Katrin Bauerfeind und Uke Bosse, das mit viel Witz und Expertise für eine herausragende Stimmung sorgte.

"Games aus Deutschland sind weit mehr als exzellente Unterhaltung. Sie sind Innovationsmotor, Kulturgut und Aushängeschild für den Standort Deutschland. Sie zeigen zudem auf beeindruckende Weise, wie gesellschaftlich relevante und historische Themen durch das Medium Spiel erlebbar gemacht werden können. Das werden wir auch zukünftig mit einer starken Förderung unterstützen."

Dorothee Bär, Bundesforschungsministerin

"Wir gratulieren herzlich allen Preisträgerinnen und Preisträgern des Deutschen Computerspielpreises 2026 und freuen uns über einen fantastischen Abend voller hochklassiger Spiele und packender Geschichten. Die Gewinner-Titel zeigen eindrucksvoll, wie grossartig Games aus Deutschland sind. Davon wollen wir in den kommenden Jahren noch mehr sehen. Darum gilt es jetzt, diesen Schwung gemeinsam mit der Bundesregierung zu nutzen, um unsere Studios im globalen Wettbewerb weiter zu stärken und auch auf den internationalen Bühnen ins Rampenlicht zu rücken."

Felix Falk, Geschäftsführer von game – Verband der deutschen Games-Branche.

Der Deutsche Computerspielpreis ehrt alljährlich die besten Computer- und Videospiele aus Deutschland und ihre Teams. Träger des Preises sind die Bundesregierung vertreten durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und game, der Verband der deutschen Games-Branche. Die diesjährige Preisverleihung wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales gefördert. Im kommenden Jahr werden die Gäste bei der Verleihung des wichtigsten Preises der deutschen Games-Branche in der Hauptstadt Berlin begrüsst. Wie die Ausrichter bekannt gegeben haben, findet die Preisverleihung damit ab 2027 weiterhin abwechselnd in Berlin und München statt.

"Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger sowie Nominierten des Deutschen Computerspielpreises – die Pixelpioniere aus der deutschen Games-Familie haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel kreative Exzellenz in ihnen steckt. Der DCP 2026 in München war ein echtes Hochfest der nationalen Games-Szene und hat ein dickes Ausrufezeichen hinter das gewaltige Potenzial der Branche gesetzt. Umso mehr freut es mich riesig, dass der DCP bereits 2028 an die Isar zurückkehrt und zukünftig im festen Zwei-Jahres-Rhythmus nach Bayern vergeben wird! In Bayern werden wir Deutschlands Gamern mit Freude alle 24 Monate die Bühne bereiten, die sie verdienen."

Dr. Fabian Mehring, Bayerischer Staatsminister für Digitales

"Berlin gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern sowie allen Nominierten des Deutschen Computerspielpreises 2026! Wir freuen uns sehr, den Deutschen Computerspielpreis in 2027 wieder in der Hauptstadt begrüssen zu dürfen und ab dann im Zwei-Jahres-Rhythmus im Wechsel mit München auszurichten. Diese langfristige Vereinbarung ist ein starkes Signal für den Games Standort Deutschland und unsere ‚GamesCapitalBerlin‘."

Franziska Giffey, Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Alle Gewinnerinnen und Gewinner 2026

Bestes Deutsches Spiel

The Darkest Files (Paintbucket Games)

Studio des Jahres

weltenbauer. Software Entwicklung (Wiesbaden)

Bestes Familienspiel

Flick Shot Rogues (Butter By The Fish / Noodlecake Studios)

Nachwuchspreis Bestes Debüt

Tiny Bookshop (neoludic games / Skystone Games)

Nachwuchspreis Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro)

Garden Ink (Arne Jürgens, Sven Mehlhorn)

Beste Innovation und Technologie

Anno 117: Pax Romana (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

Bestes Audiodesign

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients (ROCKFISH Games)

Bestes Gamedesign

Super Meat Boy 3D (Sluggerfly / Headup)

Bestes Grafikdesign

The Berlin Apartment (Blue Backpack / ByteRockers’ Games)

Bestes Mobiles Spiel

MicroMacro: Downtown Detective (Soft Boiled Games)

Beste Story

The Berlin Apartment (Blue Backpack / ByteRockers’ Games)

Bestes Serious Game

The Darkest Files (Paintbucket Games)

Spieler des Jahres

Dennsen86

Bestes Internationales Spiel

Blue Prince (Dogubomb / RAW FURY)

Sonderpreis der Jury

Forschungsverbund RadiGaMe