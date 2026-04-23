Deutscher Computerspielpreis 2026

In einer Woche wird in München der Deutsche Computerspielpreis an die besten Spiele aus Deutschland verliehen. Ihr könnt die Show am 29. April bereits ab 16:30 Uhr im Pre-Stream verfolgen.

Programm und Gäste

Katrin Bauerfeind und Uke Bosse moderieren den Abend. Als Laudatoren treten verschiedene Personen aus der Branche und der Gesellschaft auf, die ein persönliches Interesse an Games haben. Mit dabei sind unter anderem:

Rosemondy (Miss Germany und Streamerin)

Maul Cosplay und Keksbikini

Louis Philippson (Pianist)

Jennifer Pankratz (Game-Designerin)

Felix Falk und Lars Janssen (Verband game)

Hendrik Klindworth (InnoGames)

Prof. Dr. Sabiha Ghellal (Juryvorsitzende)

Zudem überreichen Politiker wie Dorothee Bär und Markus Söder sowie Sportler und Schauspieler wie Kristina Vogel, Sönke Möhring und Wilson Gonzalez Ochsenknecht Preise an die Teams.

Sendezeiten und Kanäle

Die Übertragung findet auf Twitch, YouTube und der offiziellen Webseite statt.