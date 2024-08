Deutscher Computerspielpreis 2025

Berlin hat das bundesweite Verfahren zur Austragung des Deutschen Computerspielpreises 2025 (DCP) gewonnen. Die Entscheidung steht nach Beendigung eines Interessensbekundungsverfahrens fest, an dem sich alle Bundesländer beteiligen konnten. Ausrichter des Preises sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der game – Verband der deutschen Games-Branche.

In der Hauptstadt werden im kommenden Jahr zahlreiche Gäste aus der Games-Branche, Medien, Kultur und Politik bei der Verleihung des wichtigsten Preises der deutschen Games-Branche begrüsst. Neben dem Status als wichtiger Games-Standort überzeugte Berlin mit einem umfassenden Bewerbungskonzept. So stellt dieses eine zusätzliche politische wie auch finanzielle Unterstützung durch die Hauptstadt, die guten infrastrukturellen Bedingungen und das umfangreiche Angebot an Veranstaltungsorten heraus. Darüber hinaus erwartet die Nominierten am Vorabend der Preisverleihung ein Empfang beim Regierenden Bürgermeister von Berlin im Roten Rathaus. Die Organisation der Preisverleihung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Senatskanzlei Berlin und dem Medienboard Berlin-Brandenburg.

"Mit Berlin haben wir einen Gastgeber für den DCP 2025 gewinnen können, der sich sehr für Games engagiert. Berlin unterstützt die Games-Branche in grossem Umfang u. a. durch eine grosse Landesförderung, ein gut aufgestelltes Branchennetzwerk, eine starke Standortkampagne und zahlreiche hochwertige Veranstaltungen und ist somit ein hervorragender Partner für den DCP 2025."

Parlamentarische Staatssekretär im BMWK, Michael Kellner

"Berlin war bereits viele Jahre erfolgreicher Gastgeber des DCP und hat im Auswahlverfahren erneut besonders viele gute Argumente geliefert, warum das auch in Zukunft so sein sollte. Mit ihrem umfassenden Konzept versprechen unsere Partner in der Hauptstadt die Austragung eines mitreissenden Events, das die Strahlkraft des Deutschen Computerspielpreises weiter stärken wird. Besonders freuen wir uns dabei auch auf die besondere Würdigung der Nominierten mit einem Empfang des Regierenden Bürgermeisters von Berlin im Roten Rathaus."

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche

"Berlin ist Deutschlands Gamesstandort Nr. 1. Seit der ersten Stunde ist unsere Stadt der Veranstaltungsort des wichtigsten Preises der deutschen Gamesbranche. Berlin hat die richtige Mischung aus Kreativität und Politik. Hier sind die Verbände und Institutionen präsent, für die Games Herzenssache und zugleich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. Ich freue mich, den Deutschen Computerspielpreis und alle seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2025 in Berlin zu begrüssen und die Nominierten am Vorabend der Preisverleihung zum Empfang ins Rote Rathaus einzuladen."

Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin

Seit seiner erstmaligen Ausrichtung im Jahr 2009 hat der DCP jährlich zwischen Berlin und München als Austragungsort gewechselt. Mit dem jetzt beendeten Interessensbekundungsverfahren waren erstmalig alle Bundesländer aufgefordert, sich um die Austragung des wichtigsten Preises der deutschen Games-Branche zu bewerben.