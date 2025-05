DCP ehrt am 14. Mai 2025 die besten Games des Jahres

Herausragende Spiele aus Deutschland und eine unterhaltsame Show mit berühmten Persönlichkeiten aus Games, Kultur, Medien und Politik: Am 14. Mai richten sich die Augen auf den Deutschen Computerspielpreis (DCP). Dort werden die besten Computer- und Videospiele des Jahres gekürt. Das Event in Berlin kann im Live-Stream verfolgt werden.​​

Ein festlicher Abend für die Gaming-Community​​​

Bei der Show im Palais am Funkturm in Berlin, moderiert durch Katrin Bauerfeind und Uke Bosse, werden die Teams hinter den besten Spielen "made in Germany" gefeiert. Der DCP wird in 15 Kategorien und mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 800'000 Euro verliehen. In der begehrten Kategorie "Bestes Deutsches Spiel" treten in diesem Jahr "Enshrouded" (Keen Games), "Lonely Mountains: Snow Riders" (Megagon Industries) und "Thronefall" (Grizzly Games) an.

Hochkarätige Laudatorinnen und Laudatoren aus Politik, Games und Kultur

Die Gäste der Veranstaltung und die Zuschauenden im Live-Stream erwartet eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Show mit zahlreichen namhaften Laudatorinnen und Laudatoren. Auch der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner wird unter den hochkarätigen Gästen sein, die am Abend einen Preis überreichen. Ausserdem dabei: Die Games-Streamerin Gnu, die mit ihren Streams ein Millionenpublikum erreicht, die Cosplay-Künstlerin Leslie "Farbenfuchs" oder der Spieleentwickler Avni Yerli, Mitbegründer des wegweisenden deutschen Spiele-Studios Crytek. Weitere prominente Rednerinnen und Redner sind unter anderem der Comedian Kaya Yanar und die Schauspielerin und Moderatorin Ruth Moschner.

Live-Übertragung der Preisverleihung

Die Preisverleihung beginnt um 18:00 Uhr und wird live auf mehreren Plattformen übertragen. Interessierte können das Event auf dem YouTube-Kanal des DCP, dem Twitch-Kanal des game-Verband der deutschen Games-Branche und auf deutscher-computerspielpreis.de verfolgen.

Unter dem Hashtag #derDCP sind alle Zuschauenden eingeladen, ihre Meinungen und Eindrücke von der Show und den besten Games des Jahres zu teilen.

Träger des Deutschen Computerspielpreises sind die Bundesregierung und der game – Verband der deutschen Games-Branche. Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert die diesjährige Preisverleihung.