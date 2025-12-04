Einreichphase für den Deutschen Computerspielpreis 2026

Vom 5. bis zum 23. Januar können Spiele für den Deutschen Computerspielpreis 2026 (DCP) eingereicht werden. Der wichtigste Preis für die deutsche Games-Branche wird im kommenden Jahr zum 18. Mal verliehen – seit 2009 zeichnet er jährlich die besten deutschen Computer- und Videospiele und ihre Entwicklungsteams aus. Welcher Titel sich 2026 "Bestes Deutsches Spiel" nennen darf, wird bei der feierlichen Verleihung im Herkulessaal der Münchner Residenz in der bayerischen Landeshauptstadt München bekanntgegeben.

Am 29. April 2026 werden zahlreiche prominente Gäste aus der Games-Branche, Medien, Kultur und Politik die besten Games "Made in Germany" feiern. Die Award-Show wird zudem als Live-Stream übertragen. Träger der Auszeichnung sind die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, und game – Verband der deutschen Games-Branche. Die Verleihung des DCP 2026 wird von der Bundesregierung über das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt sowie durch das Austragungsland Freistaat Bayern über das Bayrische Staatsministerium für Digitales gemeinsam gefördert.

Entwicklungsstudios und Publisher, die ein Spiel für den DCP 2026 einreichen möchten, können ab heute unter deutscher-computerspielpreis.de die dafür nötigen Informationen einsehen, um ihre Bewerbungen vorzubereiten, denn die Einreichung ist nur in einem begrenzten Zeitfenster vom 5. bis 23. Januar 2026 möglich.

Beim DCP 2026 werden Auszeichnung in 15 Kategorien vergeben, die mit insgesamt 800'000 Euro Preisgeld dotiert sind. In den Kategorien "Studio des Jahres" und "Spielerin/Spieler des Jahres" werden vom 5. bis zum 30. Januar Vorschläge für Nominierungen von der gesamten Community entgegengenommen. Alle interessierten Personen können hierzu auf der Seite des Deutschen Computerspielpreises ihre Vorschläge einreichen.

Die 15 Preiskategorien 2026 und Dotierungen

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100'000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 30'000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

Nachwuchspreis Bestes Debüt (dotiert mit 60'000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25'000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

Nachwuchspreis Bester Prototyp (dotiert mit 50'000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25'000 Euro für die vier weiteren Nominierten)

Studio des Jahres (dotiert mit 50'000 Euro)

Bestes Familienspiel (dotiert mit 40'000 Euro)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40'000 Euro)

Beste Story (dotiert mit 40'000 Euro)

Bestes Grafikdesign (dotiert mit 40'000 Euro)

Bestes Audiodesign (dotiert mit 40'000 Euro)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40'000 Euro)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40'000 Euro)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40'000 Euro)

Spieler / Spielerin des Jahres (undotiert)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Sonderpreis der Jury (dotiert mit 10'000 Euro)

Teilnahmebedingungen

In den nationalen Kategorien können Spiele eingereicht werden, die zu mindestens 80 Prozent in Deutschland entwickelt worden sind. Die Einreichung eines Spiels in mehreren Kategorien ist zulässig. Eingereicht werden können Spiele, die zwischen dem 17. Januar 2025 und dem Tag der Preisverleihung am 29. April 2026 erschienen sind oder erscheinen werden. Das gilt auch für Games, die sich in der Early-Access-Phase oder im Soft-Launch befinden. Ein Spiel darf nur einmalig zum Deutschen Computerspielpreis eingereicht werden. Prototypen in der Kategorie "Nachwuchspreis Bester Prototyp" dürfen bis zur Preisverleihung noch nicht veröffentlicht worden sein. Für die Kategorie "Beste Innovation und Technologie" sind nicht nur Computer- und Videospiele, sondern alle innovativen Projekte mit Games-Bezug zugelassen. Über die Nominierungen und Gewinner entscheidet in den darauffolgenden Wochen eine vielfältig besetzte Jury mit Expertinnen und Experten für Games aus Branche, Kultur, Medien, Bildung und Gesellschaft.