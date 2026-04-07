Katrin Bauerfeind und Uke Bosse moderieren den Deutschen Computerspielpreis 2026

Die Moderation des wichtigsten Preises der deutschen Games-Branche, des Deutschen Computerspielpreises (DCP), liegt 2026 in den bewährten Händen von Katrin Bauerfeind und Uke Bosse. Das Duo führt am 29. April durch die feierliche Award-Show im Herkulessaal der Residenz München, einem der renommiertesten Konzertsäle Deutschlands. Vor zahlreichen Gästen aus der Games-Branche, Politik, Kultur und Gesellschaft werden in insgesamt 15 Kategorien und mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 800'000 Euro die besten Games aus Deutschland ausgezeichnet. Gemeinsam mit den Nominierten feiert der DCP damit die herausragenden Leistungen der deutschen Spieleentwicklung.

Katrin Bauerfeind ist dem Publikum durch ihre Arbeit als Moderatorin, Schauspielerin und durch ihr Stand-Up-Bühnenprogramm bekannt. Schauspieler und Moderator Uke Bosse überzeugt die Games-Community unter anderem durch seine Arbeit für "Game One" und als deutsche Stimme von "Plötze" aus dem Spiel "The Witcher 3".

Bereits vor der Preisverleihung wird eine Pre-Show sowie das Geschehen rund um den Blauen Teppich im Live-Stream von einem dynamischen Moderations-Trio begleitet: RayaOnAir, bekannt als Moderatorin und Content Creatorin mit Fokus auf Lifestyle und Gaming, Starlet Nova, erfolgreiche Streamerin, sowie Maxi Gstettenbauer, Comedian und leidenschaftlicher Gamer, der aktuell in der Comedy-Quiz-Show des Bayerischen Rundfunks "Eine Mordsgaudi, bei der man was lernt" zu sehen ist.

"Der Deutsche Computerspielpreis ist das sichtbarste Aushängeschild der deutschen Games-Branche. Auch in diesem Jahr gebührt die Ehre den Entwicklerinnen und Entwicklern der kreativsten, innovativsten und unterhaltsamsten Games am deutschen Standort. Die Games Branche ist eine der wichtigsten und wirtschaftlich stärksten Teile unserer Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Branche zeigt, dass es möglich ist, im international hart umkämpften Wettbewerb auch vom deutschen Standort aus erfolgreich zu sein. Damit das auch in Zukunft möglich bleibt, unterstützt die Bundesregierung die Entwicklung von Games – und auch in diesem Jahr gibt es beim DCP viele Nominierte, die ihre Entwicklung mit der Unterstützung der Games-Förderung des Bundes erfolgreich realisiert haben."

Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt

"Der Deutsche Computerspielpreis kommt nach Hause zu uns nach München. Als Deutschlands Heimat für Games freuen wir uns sehr auf dieses „Finale dahoam“ und heissen alle Nominierten und Gäste von Herzen willkommen an der Isar. Für uns in Bayern sind Games verdammt viel mehr als ein unterhaltsames Hobby für IT-Nerds. Im Freistaat erkennen wir in der Games-Branche einen strategischen Wachstumsmarkt mit enormem Zukunftspotenzial. Nachdem die Branche uns zuletzt zum Top-Standort der Republik gekürt hat, zünden wir mit der Verdoppelung unserer Games-Förderkulisse in diesem Jahr die nächste Stufe unseres bayerischen Games-Turbos. Wir wollen Deutschlands Heimat für Games, XR und E-Sport sein und zukünftig zu den internationalen Hotspots der Szene aufschliessen. Dazu investieren wir gezielt in die kreativen Köpfe unseres Landes, um uns schon heute die Spitzenplätze auf den Märkten von morgen zu sichern und Bayern dauerhaft an die Spitze der digitalen Wertschöpfung zu führen. Schliesslich ist klar: Für neues Wachstum braucht unser Land frische Ideen auf zukunftsträchtigen Sektoren. Der Deutsche Computerspielpreis 2026 wird ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg. Mit der Strahlkraft des DCP im Rücken wollen wir nicht zuletzt auch den Blick unserer internationalen Partner noch stärker auf den Games-Standort Deutschland lenken und Rückenwind für die Games-Szene der Republik erzeugen. Als Ausrichter des deutschen Hochfests der Pixelpioniere wollen wir ein ebenso kreativer wie herzlicher Gastgeber sein und ein dickes Ausrufezeichen hinter unseren Anspruch als Top-Adresse für Games, Innovation und digitale Kreativität setzen!"

Dr. Fabian Mehring, Bayerischer Staatsminister für Digitales

Träger des Deutschen Computerspielpreises sind die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, sowie game – Verband der deutschen Games-Branche. Die Preisverleihung 2026 wird vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales gefördert.