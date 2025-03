Deutscher Computerspielpreis 2025

Am 14. Mai 2025 werden beim Deutschen Computerspielpreis (DCP) die besten Computer- und Videospiele des Jahres aus Deutschland ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet in diesem Jahr im historischen Palais am Funkturm in Berlin statt. Durch die Award-Show führen Katrin Bauerfeind und Uke Bosse. Der wichtigste Preis der deutschen Games-Branche wird in insgesamt 15 Kategorien verliehen und ist mit 800'000 Euro dotiert.

Zur Preisverleihung finden sich in Berlin Gäste aus Games-Branche, Politik, Kultur und Gesellschaft ein, um Spieleentwickelnde aus ganz Deutschland zu ehren. Eine besondere Bühne dafür bietet in diesem Jahr das Palais am Funkturm an, das im Stil der 50er und 60er Jahre erstrahlt und mit seiner aussergewöhnlichen Kulisse zu den ikonischen Bauwerken Berlins gehört. Verliehen wird der DCP dort im denkmalgeschützten und eindrucksvollen Ballsaal.

Moderiert wird der DCP von Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Autorin Katrin Bauerfeind sowie Entertainer Uke Bosse. Das charmante Duo begeistert das DCP-Publikum bereits seit 2022 und sorgt für eine unterhaltsame und spannende Präsentation der Preisträgerinnen und Preisträger. Gemeinsam mit Nominierten, Laudatorinnen und Laudatoren werden sie die herausragenden Games und Leistungen der Spieleentwickelnden in Deutschland würdigen.

"Der Deutsche Computerspielpreis ist zurück in der Hauptstadt. Berlin bietet die besten Rahmenbedingungen für ein Event dieser Spitzenklasse. Deshalb will das Land Berlin den Deutschen Computerspielpreis auch langfristig in der Hauptstadt verankern. Der Preis ist die wichtigste Auszeichnung für Computer- und Videospiele aus Deutschland und setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft der deutschen Gamesbranche."

Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin

"Die Würdigung der Entwickler*innen der besten deutschen Spiele wird an neuem Ort sowie mit neuem Eventkonzept und Stage-Design noch mehr Strahlkraft haben! Die neue Gala im Rahmen unseres #GamesSpringBerlin zeigt: Der DCP gehört in die Hauptstadt!"

Helge Jürgens, Geschäftsführer Medienboard Berlin-Brandenburg