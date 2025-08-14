Deutscher Entwicklerpreis 2025

Am 2. Dezember 2025 werden die besten Computerspiele des Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Deutschen Entwicklerpreis (DEP) geehrt. Die grosse Preisverleihung wird wie im Vorjahr im ehrwürdigen Gürzenich in der Kölner Altstadt ausgetragen. Entwickler-Teams, Publisher und Newcomer können noch bis zum 1. September 2025 um 12:00 Uhr ihre Spiele einreichen und auf Auszeichnungen in insgesamt 14 Kategorien hoffen.

Der Deutsche Entwicklerpreis wird seit 2004 jährlich verliehen und ist die älteste Auszeichnung der Games-Branche. Geehrt werden herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Video- und Computerspielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Preis ist politisch unabhängig und wird durch das Engagement der Games-Branche getragen. Organisiert wird die Preisverleihung von games.nrw e.V., der Interessenvertretung der digitalen Spielewirtschaft in Nordrhein-Westfalen

Der Deutsche Entwicklerpreis 2025 wird in den folgenden Kategorien verliehen: