Deutscher Entwicklerpreis 2025

Das Indie Game "Tiny Bookshop" von Neoludic Games ist das "Beste Deutsche Spiel" des Jahres 2025. Die begehrte Auszeichnung erhielt das Studio am Dienstag, den 2. Dezember 2025, bei der Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises. Der Preis ehrt alljährlich herausragende Games und die kreativen Köpfe hinter den Spielen. Rund 500 Gäste aus der Branche sowie aus Politik und Gesellschaft verfolgten die Gala im Gürzenich in Köln. Durch den Abend führten Daniel Budiman und Lynne Glaner.

Aus insgesamt 244 Einreichungen haben 175 Jurorinnen und Juroren die besten Games und Teams in 14 Kategorien ausgewählt. Strahlender Sieger des Abends war Neoludic Games mit Tiny Bookshop. Neben der Königskategorie "Bestes Deutsches Spiel" gewann das Studio auch in den Kategorien "Bestes Indie Game" und "Beste Grafik". In dem charmanten Story- und Management-Spiel zieht man in eine Küstenstadt und betreibt einen kleinen Buchladen. Der Titel ist seit August 2025 erhältlich und wurde bereits in den ersten vier Wochen über 300'000-mal verkauft. In "The Darkest Files" von Paintbucket Games aus Berlin schlüpft man in die Rolle einer Staatsanwältin, die im Deutschland der 1950er Jahre Jagd auf ehemalige Nazis macht. Das Adventure Game gewann in den Kategorien "Bestes Gamedesign" und "Bestes Game Beyond Entertainment". Das Berliner Team von Toukana Interactive wurde als "Studio des Jahres" ausgezeichnet.

"Ich gratuliere allen Gewinnern des Deutschen Entwicklerpreises 2025 herzlich! Das jährliche Treffen der Entwickler in Köln hat sich längst als ,Weihnachtsfeier der Games-Branche‘ etabliert. Nordrhein-Westfalen ist gerne Gastgeber – und wir freuen uns besonders darüber, dass das NRW-Studio Neoludic Games gleich drei Auszeichnungen erhalten hat. Erneut zeigt sich: Nordrhein-Westfalen ist das Gamesland Nummer 1 und bietet hervorragende Rahmenbedingungen für die Entwicklung innovativer Spiele. Mit unserem neuen Förderprogramm ergänzen wir die Bundesförderung passgenau und schaffen die Grundlage für eine nachhaltige Stärkung der Games-Unternehmen an Rhein, Ruhr und Lippe. Gemeinsam wollen wir die Branche auf das nächste Level heben."

Minister Nathanael Liminski

Deutscher Entwicklerpreis: Preisträger 2025

Bestes Deutsches Spiel: Tiny Bookshop (Neoludic Games, Köln - NRW)

Studio des Jahres: Toukana Interactive (Berlin)

Bestes Indie Game: Tiny Bookshop (Neoludic Games, Köln - NRW)

Bestes Casual Game: Dungeon Clawler (Stray Fawn Studio, Zürich - Schweiz)

Bestes Game Beyond Entertainment: The Darkest Files (Paintbucket Games, Berlin)

Bestes Audiodesign: Duck Detective: The Ghost of Glamping (Happy Broccoli Games, Berlin)

Bestes Gamedesign: The Darkest Files (Paintbucket Games, Berlin)

Beste Grafik: Tiny Bookshop (Neoludic Games, Köln - NRW)

Beste Story: Mindlock - The Apartment (Roof Cut Media, Neunkirchen - Saarland)

Beste Technische Leistung: Firefighting Simulator: Ignite (Weltenbauer Software Entwicklung, Wiesbaden - Hessen)

Innovationspreis: Dungeon Clawler (Stray Fawn Studio, Zürich - Schweiz)

Ubisoft Newcomer Award: Stuntboost (Byting Games, Kempten - Bayern)

Sonderpreis der Jury: FemDevsMeetup

NRW-Förderpreis: Serenad Yilmaz

So arbeitet die Jury

Die besten Spiele des Jahres werden in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst beraten sich die Fachjurys und bestimmen die Nominierungen und Erstplatzierten in insgesamt 13 Kategorien. Aus allen nominierten Spielen wählt die "Grand Jury" anschliessend das "Beste Deutsche Spiel" aus und legt die Nominierten dieser Kategorie fest. Sowohl die Fachjurys als auch die "Grand Jury" sind ausschliesslich mit ehrenamtlichen Expertinnen und Experten aus der Branche besetzt. Prämiert werden können Spiele, die massgeblich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz entwickelt worden sind.