DEP 2024 - Deutscher Entwicklerpreis

Closer the Distance, Enshrouded oder Harold Halibut: eines dieser packenden Games wird am 3. Dezember 2024 beim Deutschen Entwicklerpreis (DEP) in Köln zum „Besten Deutschen Spiel“ des Jahres 2024 gekürt. Der Preis ehrt einmal im Jahr herausragende Computerspiele aus deutschsprachigen Ländern und seine kreativen Entwickler-Teams. Nach der Arbeit der 160-köpfigen Jury stehen nun alle Nominierungen fest. Zur grossen Preisverleihung im historischen Gürzenich in der Kölner Altstadt wird das Who-is-Who der deutschen Games-Branche erwartet. Durch den Abend führen Daniel Budiman und Lynne Glaner.

Die Nominierungen und Sieger-Titel wurden von einer Jury in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Besetzt ist diese ausschliesslich mit ehrenamtlichen Expertinnen und Experten der Games-Branche. Aus 233 Einreichungen haben es in diesem Jahr 17 Titel auf die Shortlist der Nominierten geschafft. Grosse Chancen auf eine oder mehrere der begehrten Kristalltrophäen haben die drei Nominierten in der wichtigsten Kategorie "Bestes Deutsches Spiel". "Closer the Distance" von den Osmotic Studios in Hamburg und "Enshrouded" von Keen Games aus Frankfurt sind in jeweils vier weiteren Kategorien nominiert. "Harold Halibut" vom Kölner Studio Slow Bros. kann in drei weiteren Kategorien auf eine Ehrung hoffen.

Der DEP ist die älteste Auszeichnung für herausragende Computerspiele in Deutschland und wird seit 2004 verliehen. Der Preis ist politisch unabhängig und wird durch das Engagement der Games-Branche getragen. Organisiert wird die Preisverleihung von games.nrw e.V., der Interessenvertretung der digitalen Spielewirtschaft in Nordrhein-Westfalen.

"Herausragende Spiele, ein neuer Veranstaltungsort und eine bunte Bühnenshow: die diesjährige Preisverleihung verspricht besonders viel Spannung. Herzlichen Dank an unsere öffentlichen Förderer und an alle Unternehmen und Fachleute, die den DEP als Partner und Sponsoren oder mit ihrer fachkundigen Mitarbeit in der Jury unterstützen."

Kristin Janulik, DEP-Projektleiterin bei games.nrw

Die nominierten Spiele 2024 findet ihr in unserer News zu den Nomierungen 2024.