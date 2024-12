Deutscher Entwicklerpreis 2024

Der DEP ist die älteste Auszeichnung für Computerspiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wird seit 2004 verliehen. Die Preisverleihung wird organisiert von games.nrw e.V. und vom grossen Engagement der Games-Branche getragen. So ist die 160-köpfige Jury ausschliesslich mit ehrenamtlichen Expertinnen und Experten aus der Spieleindustrie besetzt.

Strahlender Sieger des Abends war das Studio Keen Games mit dem Survival-Action-Rollenspiel Enshrouded. Neben der Königskategorie "Bestes Deutsches Spiel" gewann der Titel auch in den Kategorien "Bestes Gamedesign" und "Beste Technische Leistung". Die Kristalltrophäe für das "Studio des Jahres" ging ebenfalls an das Team von Keen Games. Auch die Slice-of-Life-Simulation "Closer the Distance" von den Osmotic Studios in Hamburg überzeugte die Jury und zählt zu den grossen Gewinnern des Jahres. Ausgezeichnet wurde der Titel in den Kategorien "Bestes Audiodesign" und "Beste Story" sowie mit dem "Innovationspreis".

"Wenn Kreativität und technische Leistungsfähigkeit Hand in Hand gehen, entstehen grossartige Spiele. Das unterstreichen die prämierten Spiele beim Deutschen Entwicklerpreis 2024 eindrucksvoll. Ich gratuliere allen diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich! Games sind Technologietreiber und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Landesregierung hat dieses Potenzial erkannt und steht seit Jahren als verlässlicher Partner an der Seite der Branche. Als Gamesland Nummer eins stellen wir auch in Zukunft jährlich mehr als fünf Millionen Euro zur Unterstützung der Games-Branche zur Verfügung und im Jahr 2025 zusätzlich eine Million Euro für die Entwicklung von Videospielen, die zur Prävention und Aufklärung gegen Desinformation und islamistische Propaganda beitragen."

Nathanael Liminski, Medienminister des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei

Bestes Deutsches Spiel

Enshrouded (Keen Games, Frankfurt am Main - Hessen)

Studio des Jahres

Keen Games (Frankfurt am Main - Hessen)

Bestes Indie Game

Dungeons of Hinterberg (Microbird, Wien - Österreich)

Bestes Casual Game

CubeQuest - A QB Game (Stephan Göbel, Kassel - Hessen)

Bestes Game Beyond Entertainment

Vampire Therapist (Little Bat Games, Berlin)

Bestes Gamedesign

Enshrouded (Keen Games, Frankfurt am Main - Hessen)

Bestes Audiodesign

Closer the Distance (Osmotic Studios, Hamburg)

Beste Grafik

Harold Halibut (Slow Bros., Köln - NRW)

Beste Story

Closer the Distance (Osmotic Studios, Hamburg)

Beste Technische Leistung

Enshrouded (Keen Games, Frankfurt am Main - Hessen)

Innovationspreis

Closer the Distance (Osmotic Studios, Hamburg)

Sonderpreis für Soziales Engagement

Sterzik LAN (Sebastian Sterzik, Berlin)

Ubisoft Newcomer Award

Map Map - A Game About Maps (Pipapo Games, Hamburg)

NRW-Förderpreis für junge Entwicklerinnen

Kathrin Radtke