Deutscher Entwicklerpreis 2025: Die Nominierungen

Aus 244 Einreichungen, elf mehr als im Vorjahr, haben die Fachjurys 20 Titel nominiert, die sich Hoffnungen auf eine der begehrten Trophäen machen können. Mit vier Nominierungen hat "The Darkest Files" vom Berliner Studio Paintbucket Games beste Chancen auf eine oder mehrere Ehrungen. Mit jeweils drei Nominierungen gehen "Herdling" von Okomotive aus Zürich und "Tiny Bookshop" von Neoludic Games aus Köln ins Rennen. Als "Studio des Jahres" sind CipSoft aus Regensburg, das Zürcher Studio Stray Fawn und Toukana Interactive aus Berlin nominiert.

Die besten Spiele des Jahres werden in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst beraten sich die Fachjurys und bestimmen die Nominierungen und Erstplatzierten in insgesamt 13 Kategorien. Aus allen nominierten Spielen wählt die "Grand Jury" anschliessend das "Beste Deutsche Spiel" aus und legt die Nominierten dieser Kategorie fest. Sowohl die Fachjurys als auch die "Grand Jury" sind ausschliesslich mit ehrenamtlichen Expertinnen und Experten aus der Branche besetzt.

Prämiert werden können Spiele, die massgeblich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz entwickelt worden sind.

Bestes Deutsches Spiel

Die Nominierungen dieser Kategorie werden am 3. November 2025 bekanntgegeben.

Studio des Jahres

CipSoft (Regensburg - Bayern)

Stray Fawn Studio (Zürich - Schweiz)

Toukana Interactive (Berlin)

Bestes Indie Game

Henry Halfhead (Lululu Entertainment, Zürich - Schweiz)

Herdling (Okomotive, Zürich - Schweiz)

Tiny Bookshop (Neoludic Games, Köln - NRW)

Bestes Casual Game

Bauhaus Bonk (Spoonful Games, Köln - NRW)

Dungeon Clawler (Stray Fawn Studio, Zürich - Schweiz)

Paddle Paddle Paddle (ZoroArts, Duisburg - NRW)

Bestes Game Beyond Entertainment

Deine Stimme (Sebastian Grünwald, München - Bayern)

Rascal’s Escape - Frechdachs auf Reisen (The Good Evil, Köln - NRW)

The Darkest Files (Paintbucket Games, Berlin)

Bestes Audiodesign

Duck Detective: The Ghost of Glamping (Happy Broccoli Games, Berlin)

Herdling (Okomotive, Zürich - Schweiz)

Look Mum No Computer (The Bitfather, Nettetal - NRW)

Bestes Gamedesign

Herdling (Okomotive, Zürich - Schweiz)

Lonely Mountains: Snow Riders (Megagon Industries, Berlin)

The Darkest Files (Paintbucket Games, Berlin)

Beste Grafik

Oddsparks: An Automation Adventure (Massive Miniteam, Pulheim - NRW)

The Darkest Files (Paintbucket Games, Berlin)

Tiny Bookshop (Neoludic Games, Köln - NRW)

Beste Story

Drova - Forsaken Kin (Just2D Interactive, Magdeburg - Sachsen-Anhalt)

Mindlock - The Apartment (Roof Cut Media, Neunkirchen - Saarland)

The Darkest Files (Paintbucket Games, Berlin)

Beste Technische Leistung

Firefighting Simulator: Ignite (Weltenbauer Software Entwicklung, Wiesbaden - Hessen)

Landwirtschafts-Simulator 25 (Giants Software, Schlieren/Zürich - Schweiz)

Lonely Mountains: Snow Riders (Megagon Industries, Berlin)

Innovationspreis

Dungeon Clawler (Stray Fawn Studio, Zürich - Schweiz)

Henry Halfhead (Lululu Entertainment, Zürich - Schweiz)

Tiny Bookshop (Neoludic Games, Köln - NRW)

Ubisoft Newcomer Award

Media Circus (Papercoda Games, Köln - NRW)

Seaward (The Roof Interactive, Berlin)

Stuntboost (Byting Games, Kempten - Bayern)

Sonderpreis der Jury

FemDevsMeetup

Game Two

Giving Back and Accessibility

NRW-Förderpreis