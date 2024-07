Die devcom Developer Conference 2024 ist nur noch vier Wochen entfernt. Mit einem vollen Programm mit über 250 Referierenden und rund 200 Sessions auf 15 Bühnen bricht die Konferenz neue inhaltliche Rekorde. Die #ddc2024 startet am Sonntag, 18. August, mit dem renommierten Networking Dinner und öffnet vom 19. bis 20. August ihre Pforten für die Konferenzteilnehmenden im neuen Confex Conference Center der Koelnmesse.

Zahlreiche Vertreter & Vertreterinnen der Games-Branche treffen sich im Vorfeld der gamescom zum Austausch und Networking. Die Konferenz ist ein echtes Hybrid-Erlebnis, bei dem alle Sessions, Ausstellungen, Teilnehmendenprofile und Matchmaking-Optionen gleichzeitig vor Ort und online zugänglich sind.

Das Programm umfasst Sessions zu 18 Themen aus allen Bereichen der Spieleentwicklung, neu hinzugekommen sind Themen wie Künstliche Intelligenz, Multiplayer sowie VR & XR.

Die neuesten Ankündigungen

Chaos Menu or: How I Learned to Stop Worrying and Hug the Bear

Jason Latino | Cinematic Director bei Larian Studios

Jason Latino, der Cinematic Director von Baldur’s Gate 3, resümiert über einige der grössten Erfolge des Spiels, mit denen er nicht gerechnet hat, und über die konventionellen Weisheiten, die sein Team über Bord werfen musste, um das neueste Abenteuer von Larian Studio zu einem Erfolg werden zu lassen.

Going to Valhalla in God of War

Mihir Sheth | Game Director bei SIE Santa Monica Studio

Mihir Sheth, Co-Game Director von God of War, spricht über die Geschichte und die Strategie hinter den Chancen, Risiken, Herausforderungen und lohnenden Ergebnissen, die bei der Entwicklung des DLC für eines der grössten Franchises von Sony – God of War - zu bewältigen waren.

Head Over Feels: Creating Complex Romances in Games

Narrative Panel | Adrienne Law (Larian Studios), Helen Hindpere (Disco Elysium), Meghna Jayanth (Sable, Horizon: Zero Dawn, Sunless Sea, Boyfriend Dungeon, This War of Mine); Host: Sarah Makdad (A Plague Tale: Innocence, World War Z, WHAT THE GOLF?)

Dieses Panel richtet sich sowohl an angehende als auch an etablierte Spieleentwickler:innen, die sinnvolle und fesselnde Romanzen für ihre Projekte entwickeln wollen.

Finding your Apple Pie: How to rally a Team behind a Vision

Stéphane Roy | Former Vice President & Studio Head bei WB Games Montreal

Ausgehend von seiner 25-jährigen Erfahrung in der Videospielindustrie als Produzent und späterer Studioleiter teilt Stéphane Roy seine Beobachtungen und Strategien zur Minimierung der Risiken von Kommunikationsfehlern in Entwicklungsteams.

Who Owns Cyberspace?

Thorolfur Beck Kristjonsson | Game Designer/Principle World Builder Speakers bei NARC Limited

Eine Reise durch die Entwicklung von Online-Welten, von den MUDs der frühen 80er Jahre bis zu den modernen MMOs, bei der untersucht wird, wie so genannte virtuelle Güter in jeder Hinsicht genauso real sind wie materielle. Der Vortrag zeigt, wie Spielgüter in Online-Welten persönlichen Reichtum schaffen und den gleichen Beitrag zum BIP eines Landes leisten können wie physische Güter.

Erstmals arbeitet Community Clubhouse, das Anfang 2023 von Branchenveteranen ins Leben gerufen wurde, um den Dialog über Themen wie Spielerfahrung, Community Management sowie Vertrauen und Sicherheit auf führenden Spielekonferenzen zu fördern, mit der devcom zusammen. Am Dienstag, den 20. August wird es ein ganztägiges Programm geben. Die Veranstaltung verfügt über eigene Bühnen. Das vollständige Programm wird Anfang August bekannt gegeben.

Das Speaker & VIP Networking Dinner mit Verleihung der devcom Indie Awards am Sonntag, den 18. August, findet in der Wolkenburg, einem ehemaligen Kloster im Zentrum Kölns, statt und verspricht einen einzigartigen und unvergesslichen Event-Auftakt für alle Teilnehmenden. Auf Wunsch der Teilnehmenden hat das Veranstaltungsteam das Programm für Business- und VIP-Pass-Inhaber um einen Mixer erweitert, bei dem das Networking am ersten Konferenztag im Mittelpunkt steht. Der Run Club, ein fester Bestandteil des Rahmenprogramms, wird wieder jeden Morgen vor den Sitzungen stattfinden. Die Konferenztage werden mit der Sunset Mixer Party am Montag und der Developer Night & Courage Cologne am Dienstag abgeschlossen.

Zu den zusätzlichen Serviceleistungen für die Konferenzteilnehmenden vor Ort gehören kostenlose Wassernachfüllstationen, Zugang zur Business Lounge mit leichter Verpflegung für Business-Pass-Inhaber und die Speakers & VIP Lounge. Auf der #ddc2024 wird es auch einen Silence Room geben, in dem die Teilnehmenden eine Pause von der Reizüberflutung einlegen oder einfach ausserhalb überfüllter Räume verschnaufen können. Das Awareness-Team vor Ort wird in diesem Bereich und auf dem gesamten Veranstaltungsgelände erreichbar sein.

Weitere Speaker, die in das Programm aufgenommen wurden