devcom developer conference 2025: Programm-Update

Europas führende Entwicklerkonferenz, die devcom developer conference 2025 (#ddc2025), hat ein umfangreiches Update zum diesjährigen Programm bekannt gegeben. Vom 17. bis 19. August 2025 findet die Konferenz im Confex Center der Koelnmesse statt. Mit über 210 bestätigten Speakern und weiteren Ankündigungen in den kommenden Wochen, präsentiert sich ein hochkarätiges Line-up. Eine wesentliche Neuerung im Vergleich zum Vorjahr ist der starke Ausbau interaktiver Formate, insbesondere die Anzahl der Roundtables wurde verdreifacht, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Zu den neuen Highlight-Sessions gehören Beiträge von Michel Nohra (Sandfall Interactive) zur Neudefinition von RPG-Kampfmechaniken, Kate Kellogg (COO, Electronic Arts) über intuitive Führung, Zeke Virant (MachineGames) zur Entwicklung des GRIP-Systems in Indiana Jones and the Great Circle, Minh Le (Schöpfer von "Counter-Strike") über 25 Jahre Überleben und Erfolg in der Spielebranche sowie Stephen Flowers (Arrowhead Game Studios) zum narrativen Design hinter dem galaktischen Krieg in Helldivers 2. Zusätzlich gibt es ein Leadership-Panel mit Führungskräften von Arrowhead, Avalanche, Gearbox Montreal und dem Helldivers-Team.

Auch die aktuelle Speaker-Welle bringt prominente Namen: Anna Oporska-Szybisz (Bloober Team), Celia Hodent (Game UX Strategin), Cody Matthew Johnson (Emperia Sounds), Jon Everist (Komponist), Kia Abhari (Riot Games), Kim Belair (Sweet Baby Inc), Kiki Finley (Point Blank Management), Lionel Cornelius (Riot Games), Matthew Strasser (Insomniac Games) und Wilbert Roget (Roget Music) ergänzen das Programm der #ddc2025.

Neben dem Konferenzprogramm präsentiert devcom ein erweitertes Side-Event-Angebot, das hochwertiges Networking, Pitch-Möglichkeiten und Community-Treffen für alle Karrierestufen bietet.

Programmhöhepunkte – Neue Key Sessions:

The Combat of Clair Obscur: Expedition 33

Michel Nohra (Lead Game Designer, Sandfall Interactive)

Ein tiefer Einblick in die Verbindung von rundenbasierter Strategie mit Echtzeitmechaniken – in einem der meistdiskutierten RPGs des Jahres.

It All Made Sense at the Time: How Intuitive Thinking Guided an Unexpected Career

Kate Kellogg (COO, Electronic Arts)

Vom Office Manager zum COO bei EA: Mut, Führungsstärke und wie man sich in der unvorhersehbaren Spielewelt behauptet.

Picking Up Things: First-Person Interactivity in Indiana Jones and the Great Circle

Zeke Virant (Lead Game Designer, MachineGames)

Die Entwicklung des GRIP-Systems: Warum MachineGames auf greifbare Abenteuer statt reiner Feuerkraft gesetzt hat.

Letters from Malevelon Creek: Narrative Design of the Helldivers 2 Galactic War

Stephen Flowers (Senior Writer, Arrowhead Game Studios)

Wie gestaltet man einen immer aktiven, reaktiven Krieg für über 3 Millionen Spieler? Ein Blick hinter die Kulissen des Live-Service-Narrativs in Helldivers 2, inklusive viraler Community-Events und Produktionsherausforderungen.

My 25-Year Journey Through the Game Industry

Minh Le (Game Designer, Creator of Counter-Strike)

Von einem der einflussreichsten Multiplayer-Spiele aller Zeiten zu über zwei Jahrzehnten Branchenwandel – Minh Le teilt seine Erkenntnisse über Design, Business und Resilienz.

Panel: War Stories from the Frontlines of Game Development

Maria Cornelius (CPO, Arrowhead Game Studios)

Heather Chandler (Principal Producer, Helldivers 2)

Stefanía Guðrún Halldórsdóttir (CEO, Avalanche Studios)

Fleur Marty (Executive Producer, Gearbox Montreal)

Ein offenes Gespräch über Führungsrealitäten, Launch-Chaos und Entscheidungen, die Blockbuster wie EVE Online, Helldivers 2 und Fortnite geprägt haben.

Side Events auf der #ddc2025 – Connecten, Netzwerken, Feiern

Speakers & VIP Biergarten

Sonntag, 17. August | 12:00 – 18:00 Uhr | Wolkenburg

Badge abholen, entspannen und erste Kontakte mit anderen Speakern und VIPs knüpfen – bevor der Abend beginnt.

Speakers & VIP Empfang

Sonntag, 17. August | 18:00 – 23:00 Uhr | Wolkenburg

Ein exklusives Get-Together für C-Level-Führungskräfte, Speaker und VIPs – der perfekte Start in die devcom-Woche.

VIP & Business Mixer

Montag & Dienstag, 18.–19. August | 17:00 – 19:00 Uhr | Confex

600 Entscheider aus der Branche treffen sich zum privaten Networking und Business-Matchmaking.

Pitch It! Mixer

Dienstag, 19. August | 14:30 – 17:00 Uhr | Confex Foyer Süd | Zugang: Nur mit Einladung

Entwickler treffen auf Publisher, Investoren und Distributoren. Pitches ohne Zeitdruck – ideal für produktive Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Sunset Mixer (offen für alle)

Montag, 18. August | 19:30 – 00:00 Uhr | Confex (Outdoor)

Mit Musik und Drinks den Tag ausklingen lassen – gemeinsam mit der devcom-Community unter freiem Himmel.

Developer Night (offen für alle)

Dienstag, 19. August | 20:00 – 02:00 Uhr | Herbrand’s Ehrenfeld

Die legendäre devcom-Party mit Tanzfläche, Biergarten und Überraschungen. Der perfekte Übergang in die gamescom-Woche.

Mit über 5'000 erwarteten Teilnehmenden, 350+ Sessions und einer vollen Expo-Fläche ist die devcom der ideale Auftakt zur gamescom. Ob zum Austausch, Netzwerken oder zur Inspiration – devcom ist die Konferenz, die du nicht verpassen solltest.