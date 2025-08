Entwicklerkonferenz devcom Umfrage zu KI

Weniger als zwei Wochen vor Eventbeginn steigert die devcom developer conference (#ddc2025) weiter die Vorfreude: Mit neuen Highlights im Programm und spannenden Einblicken aus dem aktuellen Speaker Survey bringt sich Europas führende Branchenkonferenz in Position.

Das Speaker Survey 2025 wurde von 100 devcom-Speaker beantwortet und liefert ein aktuelles Stimmungsbild der Branche. Unter anderem lassen sich daraus folgende Erkenntnisse ableiten:

33% der Befragten wünschen sich so wenig KI-Einsatz wie möglich im Entwicklungsprozess.

56% Teilnehmende nennen „wirtschaftliche und politische Unsicherheit“ als grösste aktuelle Herausforderung für die Spieleentwicklung.

46% glauben, dass „grosse Plattformbetreiber“ künftig verstärkt auf „Cloud- und digitale Services“ setzen werden.

Speaker Survey 2025 – Zentrale Ergebnisse

Das jährliche Speaker Survey von devcom bietet einen aufschlussreichen Blick auf aktuelle Stimmungen und Zukunftstrends in der Branche:

Welches Geschäftsmodell wird die Zukunft prägen?

Digitale/Physische Premium-Games werden mit 27% bevorzugt, gefolgt von Abo-Modellen (20%) und Free-to-Play mit In-Game-Käufen (18%).

Hat Early Access noch eine Zukunft?

96% sagen ja – entweder generell (37%) oder in bestimmten Genres und Communities (59%).

Plattform-Exklusivität verliert an Bedeutung

Nur 6% sehen Exklusivität als langfristige Kernstrategie. 28% erwarten, dass limitierte, 34%, dass zeitlich begrenzte Exklusivtitel die Norm werden. 32% glauben, Exklusivität wird insgesamt seltener.

KI in der Entwicklung – wo sie am meisten bringt

Als nützlich wird KI vor allem im Bereich Code & Produktion (32%) sowie Art & Animation (11%) gesehen. Dennoch bevorzugen 33% möglichst wenig KI-Einsatz – die Meinungen gehen also weiterhin weit auseinander.

Grösste Herausforderungen der Branche

Wirtschaftliche/politische Unsicherheit (56 Stimmen), Marktsättigung (53) und steigende Entwicklungskosten (44) stehen ganz oben.

Lohnen sich grosse digitale Showcases noch?

Für 54%, die mit „Ja“ geantwortet haben, ist Sichtbarkeit der Hauptgrund. 21% empfinden die Kosten als zu hoch, 8% denken, die Showcases sind zu überfüllt, um Wirkung zu zeigen.

Kaufverhalten: Digital vs. Physisch

59% bevorzugen digitale Käufe. Physische Versionen sprechen vor allem Sammler an (22 %), weitere 19% bevorzugen diese generell.

Cloud-Gaming: Blick in die Zukunft

Hier herrscht Uneinigkeit: 45% glauben, PC/Konsole bleiben dominant, 46 % erwarten eine Verlagerung zu Cloud- und Digitaldiensten vonseiten der grossen Plattformanbieter.