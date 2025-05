devcom: Erste Keynote und Highlight-Sessions

Die devcom developer conference 2025 gibt erste zentrale Programmpunkte bekannt, ehe die Early-Bird-Phase für Tickets am 31. Mai endet. Europas grösste Entwicklerkonferenz kehrt vom 17. bis zum 19. August 2025 ins Confex Conference- und Exhibition-Center der Koelnmesse zurück, nach einem Rekordjahr 2024 mit über 5'000 Fachbesucher:innen aus 83 Ländern.

Den Auftakt der Speaker-Enthüllungen bildet die Keynote der Entwickler von "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Zum ersten Mal überhaupt sprechen Ievgen Grygorovych, CEO & Game Director, und Mariia Grygorovych, Creative Director von GSC Game World live über die aussergewöhnliche Entstehungsgeschichte ihres Spiels. Dieses Postmortem beleuchtet den Entwicklungsprozess unter beispiellosen Bedingungen: eine globale Pandemie, verheerende Cyberangriffe, ein Brand im Büro, erzwungene Umsiedlung und der anhaltende Krieg in der Ukraine. Eine eindrucksvolle Geschichte über Durchhaltevermögen, Kreativität und den unbedingten Willen, ein Spiel zu vollenden – entgegen aller Widrigkeiten.

Weitere frühe Programmhighlights

From Storming to Performing: Coaching Game Dev Teams to Build Resilience in Chaos

Fleur Marty, Executive Producer bei Gearbox, zeigt, wie Entwicklerteams in unsicheren, stressintensiven Situationen wachsen können. Auf Basis ihrer Produktionserfahrung und Coaching-Methoden vermittelt sie praxisnahe Strategien zur Förderung psychologischer Sicherheit, der Steuerung von Teamdynamiken und wie sich Chaos in kreative Energie umwandeln lässt.

**Something, Something Design Pillars: Adventures in Product Design***

Anders Lauridsen, CEO von High North Studios, stellt anhand des Spiels Skald dar, wie leidenschaftlich und zielgerichtet geführtes Produktdesign zum Erfolg im Nischensegment führen kann. Die Session bietet strategische Einblicke und praktische Learnings für designorientierte Studioführung.

Postmortem: Rescue on Fractalus! – 40 Years Later

David Fox, Präsident und Mitgründer von Electric Eggplant sowie einer der ersten Mitarbeiter bei Lucasfilm Games, blickt zurück auf die Entwicklung von Rescue on Fractalus!, einem der frühesten Vertreter, der Real-Time 3D in Games verwendete. In seinem Vortrag geht es um technische Durchbrüche, Teamdynamiken, den Einfluss von George Lucas – und wie ein vermeintliches Nebenprojekt zum Kultklassiker avancierte. Zudem erzählt Fox die Geschichte, wie das Spiel noch vor Release raubkopiert wurde und erläutert, warum es bis heute, vier Jahrzehnte später, nichts von seiner Relevanz eingebüsst hat.

Diese Sessions sind nur ein kleiner Ausblick auf das, was die devcom developer conference 2025 bereithält. Wie gewohnt findet die Veranstaltung in hybrider Form statt – vor Ort im Confex Center und online über den Digital Pass.

2024 zählte die devcom über 5'000 Teilnehmende – ein Wachstum von 45% im Vergleich zum Vorjahr. Über 350 Speaker sprachen in mehr als 210 Sessions auf über 17 Bühnen. Die Besucher:innen kamen aus 83 Ländern und vertraten 1'660 Unternehmen. Stipendienprogramme ermöglichten über 200 Menschen kostenfreien Zugang samt Networking-Angeboten. Diese Programme sowie die Indie Expo & Showcase zur Unterstützung von Entwickler:innen sollen 2025 weiter ausgebaut werden.

Die ersten 50 bestätigten Speaker