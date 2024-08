Devcom Developer Conference startet mit Indie Awards

Die devcom Developer Conference (#ddc2024) hat offiziell begonnen und verspricht zwei Tage unvergleichlichen Wissensaustausch mit über 300 branchenführenden Referenten. Die Konferenz wurde am Sonntag mit dem prestigeträchtigen Speaker & VIP Networking Dinner in der historischen Wolkenburg eröffnet und bildete den Rahmen für eine inspirierende Veranstaltung.

Ein wichtiger Höhepunkt des Abends war die Verleihung der devcom Indie Awards, mit denen vier herausragende auf der Konferenz vorgestellte Indie-Spiele ausgezeichnet wurden. Die Atmosphäre war von Spannung geprägt, als die Gewinner bekannt gegeben wurden. Neben der Würdigung von Indie-Innovationen gab die devcom auch die Ergebnisse ihrer mit Spannung erwarteten Speaker Survey bekannt.

devcom Indie Awards: Kreativität feiern

Die devcom Indie Awards feiern die Kreativität und Innovation, die in der Indie-Game-Community gedeiht. Aus über 270 Einreichungen wurden 35 herausragende Projekte ausgewählt, von denen 20 vor Ort und 15 auf der virtuellen Messe präsentiert wurden. Die Preise wurden in vier Kategorien vergeben:

### Mobile Marvels

Gewinner: Dungeons of Dreadrock, The Dead King’s Secret – Christoph Minnameier, Deutschland

Dungeons of Dreadrock, The Dead King’s Secret – Christoph Minnameier, Deutschland Potion Punch Rivals – Monstronauts Inc., Philippinen

The Horticulturists – Idun Studio, Dänemark

Creative Overkill

Gewinner: SWAP/MEAT – One More Game, USA

SWAP/MEAT – One More Game, USA Pieced Together – Glowfrog Games, UK

The Midnight Crimes – DeadlyCrow Games, Chile

Graphics Galore

Gewinner: Bahamut and the Waqwaq Tree – Starvania, Saudi Arabien

Bahamut and the Waqwaq Tree – Starvania, Saudi Arabien Replaceable – THE PACK, Belgien

Nightmare Circus – Fair Play Studios, Thailand

Blockbuster

Winner: Zombie Rollerz: The Last Ship – Zing Games Inc., USA

Zombie Rollerz: The Last Ship – Zing Games Inc., USA Holiday Party – Namson Digital, Thailand

Cozy Dungeons – Them Handsome Fellas, Chile

devcom Speaker Survey: die wichtigsten Erkenntnisse

Basierend auf den Erkenntnissen von 100 renommierten Speakern führte die devcom eine Umfrage durch, um aktuelle Themen wie die Rolle der KI in der Spieleentwicklung, bevorzugte Geschäftsmodelle für Spiele, Entlassungen in der Branche und mehr zu behandeln.

Ideale Anwendungsfälle für KI in der Spieleentwicklung

Eine beträchtliche Anzahl von Speakern bevorzugt eine minimale Nutzung von KI (31%). Es besteht jedoch ein erhebliches Interesse an der Nutzung von KI für Code und Produktion (21%) sowie für Marketing und Kommunikation (18%). Eine bemerkenswerte Erkenntnis aus der Umfrage ist die Vorhersage, dass KI menschliche Übersetzungen/Lokalisierungen innerhalb der nächsten 12-24 Monate ersetzen könnte.

Bevorzugte Geschäftsmodelle für Spiele

Digitale und physische Premium-Spiele wurden von 65% der Befragten als das am meisten favorisierte Geschäftsmodell genannt. Im Gegensatz dazu war Free-to-Play mit Werbung die unbeliebteste Option, die nur von einem Befragten gewählt wurde.

Die grössten Herausforderungen für die Spieleentwicklungsbranche

Marktsättigung (55%) und steigende Entwicklungskosten (46%) wurden als die beiden grössten Herausforderungen genannt, denen sich die Branche derzeit gegenübersieht. Ein Teilnehmer wies auf das Problem der „Jagd nach dem Mythos des unendlichen Wachstums“ hin, das die Fähigkeit eines Studios beeinträchtigen kann, mit erfahrenen Talenten beständig hochwertige Spiele zu produzieren.

Finanzielle Rentabilität von AAA-Spielen

Überwältigende 89% der Teilnehmer glauben, dass AAA-Spiele allein durch ein Buy-to-Play-Modell finanziell erfolgreich sein können. Ausserdem halten 81% plattformübergreifendes Spielen für die Zukunft von Multiplayer-Spielen für unerlässlich.

Relevanz der 1st Party-Plattformen

Trotz der Zunahme von Abonnementmodellen gehen 62% der Befragten nicht davon aus, dass die 1st Party-Plattformen an Bedeutung verlieren werden.

Entlassungen in der Games-Industrie

Auf die Frage nach zukünftigen Entlassungen in der Branche gehen 57% der Befragten davon aus, dass die Entlassungen in den nächsten 12 Monaten in gleichem Tempo weitergehen oder sich beschleunigen werden. Dagegen glauben 43%, dass die Zahl der Entlassungen zurückgehen wird oder dass wieder mehr Menschen eingestellt werden.