Devil Jam erscheint im 3. Quartal 2025

In "Devil Jam" übernimmst du die Rolle eines Musikers in dessen bescheidenen und schwierigen Anfängen. Auf der Suche nach einer besseren Zukunft nimmst du schliesslich einen Arbeitsvertrag vom Teufel selbst an. Plötzlich findest du dich in der Hölle wieder und hast nur eine Mission: Sie von den Horden des Todes zu befreien.

Mach dich bereit, dir deinen Platz in der Musikgeschichte zu sichern, indem du zur Musik jammst und endlose Horden fanatischer Groupies, wütender Mobs und rivalisierender Musiker aus der Unterwelt abwehrst. Und besiege schliesslich den grössten Metal-Sänger aller Zeiten, den Tod, und sichere dir deinen Platz als unsterblicher, legendärer Künstler!

"Devil Jam" ist für's 3. Quartal 2025 geplant. Das Spiel wird für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.