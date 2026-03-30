Devil May Cry 5 auch für Switch 2?

Es könnte sein, dass Capcom an einer Switch-2-Umsetzung von "Devil May Cry 5" arbeitet. Zumindest tauchte jetzt diesbezüglich ein erster Hinweis auf, der Hoffnung macht.

So wurde nun beim taiwanesische Rating Board eine Einstufung für eine sogenannte "Devil Hunter Edition" von "Devil May Cry 5" entdeckt .Derartige Einstufungen bzw. Ratings sind in der Regel ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine anschliessende Veröffentlichung.

Capcom hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert. Bedenkt man allerdings den bisher erzielten kommerziellen Erfolg von "Devil May Cry 5", wirkt eine Switch-2-Veröffentlichung des Action-Adventures nicht unrealistisch.

"Devil May Cry 5" wurde bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.