devolo an der IFA 2025

Vom 5. bis zum 9. September 2025 wird im Rahmen der IFA in Berlin wieder starke Technik präsentiert. Auch die deutschen Netzwerkexperten von devolo sind vor Ort und zeigen, wie einfach modernes Mesh-WLAN in jeden Haushalt kommt. devolo erweitert sein umfangreiches Portfolio von Vernetzungslösungen dafür um die WLAN-7-Mesh-Router devolo WiFi 7 BE6500 und devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band.

Alles aus einer Hand

Beide Router fügen sich mit drei Betriebsmodi flexibel in Netzwerk-Setups ein. Sie können nämlich als vollwertige Router, Access Points oder Mesh-WLAN-Kits eingesetzt werden. Die Geräte komplettieren somit das Ökosystem von devolo und ermöglichen im Zusammenspiel mit Powerline-Adaptern, WLAN-Repeatern und Mesh-Systemen den massgeschneiderten Netzausbau in den eigenen vier Wänden. Die neuen WLAN-7-Mesh-Router sind zudem mit allen anderen aktuellen Komponenten von devolo kompatibel und eignen sich somit auch für den modularen Ausbau von Heimnetzwerken. Installation und Verwaltung sind dank devolo Home Network App oder Web-Interface im Handumdrehen erledigt. devolo bietet somit als Home-Networking-Komplettanbieter aus einer Hand alles, was für ein perfekt abgestimmtes WLAN nötig ist.

devolo WiFi 7 BE6500 und devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band

Die beiden neuen Router-Modelle von devolo fügen sich mit einem dezenten Design unauffällig in jeden Raum ein. Sie bieten eine sichere Verbindung mit WPA 2 sowie WPA 3 und unterstützen moderne WLAN-7-Mesh-Funktionen wie Multi Link Operation, OFDMA, Multi User MIMO sowie Bandsteering. Endgeräte lassen sich auch über vier Ethernet-Ports (3 x 1 Gigabit, 1 x 2,5 Gigabit) per LAN-Kabel anschliessen.

Schnelles WLAN 7

Beide Router unterstützen den aktuellen Wi-Fi-7-Standard (802.11be). Anwender profitieren dadurch vor allem von einer noch besseren Anbindung mehrerer Geräte und der Unterstützung des 2.4, 5 und 6-GHz-Frequenzbands für mehr Speed und Stabilität. Die Abwärtskompatibilität zu älteren Standards bleibt natürlich erhalten, so dass die neuen Router von devolo alle Endgeräte zuverlässig und schnell vernetzen. Die Geschwindigkeiten stecken dabei im Produktnamen – der devolo WiFi 7 BE6500 ermöglicht WLAN-Übertragungsraten von bis zu 6.500 Mbit/s. Der devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band bringt es mit Triband-Technologie auf bis zu 9.300 Mbit/s.

Als Komplettpaket oder zur Erweiterung devolo steht für den massgeschneiderten Auf- und Ausbau von Heimnetzwerke. Gemäss dieser Philosophie werden die Router in unterschiedlichen Paketen angeboten: als einzelner Router, als 2er- und 3er-Mesh-Kits und als separater Mesh-Erweiterungs-Kit. So wählen Kunden das Paket, das zu ihren Bedürfnissen und zur Ausbaustufe des eigenen Heimnetzwerks optimal passt. Der Markstart für den devolo WiFi 7 BE6500 und den devolo WiFi 7 BE9300 Tri-Band ist Anfang 2026 geplant. Die unverbindliche Preisempfehlung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Individuelle Präsentation auf der IFA Erste Eindrücke der neuen WLAN-7-Mesh-Router gibt es auf der IFA 2025 vom 5. bis zum 9. September. Interessierte Pressevertreter laden wir herzlich für persönliche Präsentationen und Gesprächsmöglichkeiten ein.