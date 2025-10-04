Devolo präsentiert neues Powerline-Flaggschiff

Mit dem Magic 2 WiFi 6 next erweitert devolo sein Powerline-Portfolio im Highend-Bereich. Das neue Powerline-Flaggschiff der Netzwerk-Experten aus dem deutschen Aachen ermöglicht WiFi-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3'000 Mbit/s. Die Powerline-Technologie G.hn des neuen Magic-Adapter leitet das Internetsignal durch Wände und Decken und dank Mesh-Technologie entsteht so ein stabiles, reichweitenstarkes und schnelles WiFi im ganzen Zuhause.

Flüssige Videokonferenzen, rasantes Online-Gaming, unterbrechungsfreie Streaming-Unterhaltung – die Anforderungen an die Bandbreite in unseren Heimnetzen steigt kontinuierlich. Besonders wenn mehrere datenhungrige Anwendungen gleichzeitig laufen, müssen viele Daten bewegt werden. devolo reagiert auf diesen Trend und bietet mit dem Powerline-Adapter Magic 2 WiFi 6 next noch mehr WLAN-Geschwindigkeit. Der handliche Adapter ermöglicht die kabellose Anbindung von Endgeräten mit bis zu 3'000 Mbit/s.

Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum maximalen WLAN-Datendurchsatz des Vorgängermodells, das mit 1'800 Mbit/s bereits eine rasante Datenübertragung bietet. Der Magic 2 WiFi 6 next ist die konsequente Weiterentwicklung für anspruchsvolle Anwender, deren WLAN-Powerline-Heimnetz gar nicht schnell genug sein kann. Der von devolo gewohnte Komfort bleibt dabei unverändert: Der Neuzugang arbeitet nahtlos mit anderen Adaptern aus der Magic-Produktreihe zusammen und lässt sich komfortabel über die Home Network App verwalten.

Preise und Verfügbarkeit

Der devolo Magic 2 WiFi 6 next ist ab sofort in verschiedenen Paketen erhältlich. Der einzelne Adapter zum Nachrüsten eines bestehenden Powerline-Netzwerks kostet CHF 219.90. Für grössere Wohnflächen empfiehlt sich das Multiroom Kit, das zum Preis von CHF 489.90 gleich drei Adapter enthält. Für Neueinsteiger empfiehlt sich das Starter Kit mit zwei Adaptern für CHF 299.90. Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer. devolo gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie.