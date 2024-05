Showcase von Devolver Digital im Juni

Auch Devolver Digital wird bald einen Showcase veranstalten. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Devolver Direct 2024, so der Name der Veranstaltung, wird dabei einen Umfang von etwa 20 Minuten haben. Wer hierzulande live dabei sein will, muss jedoch Schlaf opfern. So ist es in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni um zwei Uhr soweit. Was gezeigt wird, ist natürlich noch streng geheim, aber generell werden Updates, Releasetermine und Neuankündigungen versprochen.

Beim vergangenen Delayed Showcase von Devolver waren "Plucky Squire", "Skate Story" und "Anger Foot" zu sehen.