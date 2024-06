Diablo 4: Vessel of Hatred terminiert

Beim Xbox Games Showcase wurde auch die "Vessel of Hatred"-Erweiterung für "Diablo 4" terminiert. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Oktober gedulden.

Konkret ist der "Vessel of Hatred"-DLC für "Diablo 4" am 8. Oktober erhältlich. Einen Release Date Trailer gibt es schon jetzt sehen.

In der "Vessel of Hatred"-Erweiterung für "Diablo 4" reisen wir in die neue Region Nahantu auf der Suche nach Neyrelle, welche das Schicksal ihrer Entscheidung, den obersten Bösewicht Mephisto gefangen zu halten, erleidet und einen Weg sucht, ihn zu vernichten.

Wir werden als die neue Klasse der Geistgeborenen zum Spitzenprädator des Dschungels. Wir rekrutieren Söldner, die uns im Kampf unterstützen und kämpfen gemeinsam in einer neuen PvE-Koop-Aktivität und vieles mehr.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.