Neuer Trailer zu Diablo 4: Vessel of Hatred

Blizzard stimmt uns weiter auf den baldigen Release von "Diablo 4: Vessel of Hatred" ein. Jetzt wurde ein neuer Trailer zu der Erweiterung veröffentlicht.

Hier wird uns die Spiritborn-Klasse aus "Diablo 4: Vessel of Hatred" fast zweieinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Die düsteren Bilder machen dabei ordentlich Lust auf mehr.

In "Diablo 4" befindet sich die Menschheit in einer chaotischen und dunklen Ära der Geschichte. Hauptgrund dafür ist die Rückkehr von Lilith nach Sanktuario. Wir müssen uns also in die düstere und gefährliche Welt von "Diablo 4" begeben, um mehr über die Hintergründe dieser Bedrohung zu erfahren.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die "Vessel of Hatred"-Erweiterung folgt am 8. Oktober.