Diablo 4: Achte Season verspätet sich

Blizzard hat jetzt in Person von General Manager Rod Fergusson verkündet, dass sich die achte Season von "Diablo 4" verspätet. Details dazu nannte er auch.

So wird die achte Season von "Diablo 4" ein paar Wochen später als ursprünglich angedacht starten. Grund dafür ist, dass das Team noch etwas länger mit deren Fertigstellung beschäftigt ist. Inhaltlich können wir uns unter anderem auf ein paar spannende Updates und die Rückkehr eines alten "Freundes" freuen.

In "Diablo 4" befindet sich die Menschheit in einer chaotischen und dunklen Ära der Geschichte. Hauptgrund dafür ist die Rückkehr von Lilith nach Sanktuario. Wir müssen uns also in die düstere und gefährliche Welt von "Diablo 4" begeben, um mehr über die Hintergründe dieser Bedrohung zu erfahren.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.