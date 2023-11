Diablo 4: Vessel of Hatred angekündigt

Auf der diesjährigen Blizzcon haben wir zahlreiche Neuigkeiten zu dem derzeit in der 'Season of Blood' befindlichen "Diablo 4" erfahren. Als Highlight bekamen wir einen Teaser zu der ersten Erweiterung 'Vessel of Hatred', die für Sommer 2024 angekündigt wurde:

Bei der Stadt nach der Dschungelfahrt handelt es sich um das aus "Diablo 2" bekannte 'Kurast'. Als Bösewicht wird Mephisto zurückkehren, dem wir uns mit einer bisher unangekündigten Klasse stellen werden können. Vor der Erweiterung können wir uns beispielsweise auf den kompetitiven Modus 'The Gauntlet' freuen, beginnend am 12. Dezember ausserdem auf das dreiwöchige saisonale Event 'Midwinter Blight'. Noch davor wird es 5 neue klassenspezifische Ringe geben sowie ab dem 5. Dezember das 'Abattoir of Zir' Event.