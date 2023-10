Blizzard enfernt Video zu Diablo 4 Season 2

Kurzzeitig gab es einen Trailer zur zweiten Staffel von "Diablo 4" zu sehen, dieser wurde jedoch wieder von den Social Media Kanälen genommen. Grund dafür waren mehrere Fehler, welche in einem Video von dem YouTuber 'Raxxanterax' aufgedröselt werden:

'Raxxanterax' beginnt mit den Worten, er habe "konstruktive Kritik" auszusetzen und muss schon zu Beginn des Videos lachen. So zeigt Blizzard beispielsweise einen Vorher-Nachher-Vergleich zu dem Endgame der "Diablo 4" Nightmare Dungeons, wobei das 'vorher' und 'nachher' peinlicherweise vertauscht sind. Weiter geht es mit mathematischen Fehlern: So sind beispielsweise 1'000 XP zu sehen, die einen 40-prozentigen Bonus erhalten. Als Ergebnis wird 1'040 XP angezeigt, obwohl dies rechnerisch 1'400 ergeben sollte. Dem ganzen wird durch die Ankündigung einer erhöhten Geschwindigkeit des Charakters die Krone aufgesetzt, bei dem der Charakter in der Mitte platziert ist, was es schwierig macht, den Unterschied zu erkennen.