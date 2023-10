Diablo 4: Blutspende-Aktion schaltet Ausrüstung frei

Mit der neuen 'Season of Blood' werden "Diablo 4"-Gamer in den Vereinigten Staaten dazu animiert, Blut zu spenden. Von der bis zum 20. November andauernde Aktion werden jedoch Gamer auf aller Welt profitieren, denn die während der Kampagne freigeschalteten Belohnungen werden am 22. November an alle verteilt. Ziel ist es, 666 Viertelliter Blut zu sammeln. Belohnungen gibt es auch bei Erreichen von Zwischenzielen wie 33 und 66 Prozent.

Gegen Ende des düsteren, aber humorvollen Videos wird zudem mitgeteilt, dass es bei Erreichen der 100 Prozent einen PC zu gewinnen gibt. Makaber, doch passend zu Halloween, wird dieser durch echtes menschliches Blut gekühlt. Gewinnen können diesen jedoch lediglich über 18-jährige, die ihren Wohnsitz in den USA haben.