Diablo 4 auch für Switch 2?

Es könnte sein, dass "Diablo 4" irgendwann einmal auch für Switch 2 erscheinen wird. Zumindest ist jetzt ein erster Indikator dafür aufgetaucht.

So behauptet der renommierte Leaker eXputer, dass Blizzard momentan an einer Umsetzung von "Diablo 4" für Switch 2 werkelt. Von offizieller Seite aus hat man sich bisher noch nicht dazu geäussert, weshalb wir die ganze Sache als Gerücht verbuchen müssen.

In "Diablo 4" befindet sich die Menschheit in einer chaotischen und dunklen Ära der Geschichte. Hauptgrund dafür ist die Rückkehr von Lilith nach Sanktuario. Wir müssen uns also in die düstere und gefährliche Welt von "Diablo 4" begeben, um mehr über die Hintergründe dieser Bedrohung zu erfahren.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.