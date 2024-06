Diablo 4 feiert ersten Geburtstag

Übermorgen feiert "Diablo 4" tatsächlich schon seinen ersten Geburtstag. Blizzard hat jetzt erklärt, was zu diesem Anlass geschehen wird.

Demnach kann sich die Community von "Diablo 4" auf massig kosmetische Gratis-Items als Dank für ihre Solidarität freuen. Die Items können zwischen dem 6. und 20. Juni im In-Game-Shop eingelöst werden. Einige Aktivitäten sind ebenfalls geplant. Eine genaue zeitliche und inhaltliche Auflistung davon finden wir auf der offiziellen Homepage des Action-Rollenspiels.

In "Diablo 4" befindet sich die Menschheit in einer chaotischen und dunklen Ära der Geschichte. Hauptgrund dafür ist die Rückkehr von Lilith nach Sanktuario. Wir müssen uns also in die düstere und gefährliche Welt von "Diablo 4" begeben, um mehr über die Hintergründe dieser Bedrohung zu erfahren.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.