Diablo 4: Neuer Trailer

Blizzard hat frischen Trailer zu "Diablo 4" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir über zwei Minuten lang mit atmosphärischen Sequenzen auf die "Season of the Construct" in "Diablo 4" eingestimmt. In dieser können wir uns etwa über neue Dungeons freuen. Sonderlich lange dauert es bis zum Release übrigens nicht, denn die dritte Season in "Diablo 4" beginnt bereits am 23. Januar. Ein neuer Battle Pass ist dann übrigens ebenfalls verfügbar. Bis zum Beginn der vierten Season sollte es auch nicht sonderlich lange dauern, aber bisher ist diese noch nicht näher terminiert.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.