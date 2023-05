Diablo 4: Wirbel um Race Event

Aktuell sorgt ein kommender Race Event in "Diablo 4" für Wirbel. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengetragen.

Theoretisch klingt die Idee von Blizzard für "Diablo 4" nämlich gar nicht schlecht: Die ersten 1.000 Spieler, die in dem Action-Rollenspiel im Hardcore-Modus Level 100 erreichen und dies auch nachweisen können (Tweet mit entsprechendem Bild und Hashtag reicht aus), werden auf der Statue von Lilith verewigt. So weit, so gut, doch dann beginnen die Probleme.

Grösster Kritikpunkt der User bei Reddit ist dabei der Beginn der Aktion, nämlich der 1. Juni. Dies ist fünf Tage vor dem offiziellen Release und gibt Frühkäufern oder Streamern einen unfairen Vorteil, weil sie das Grundgerüst und die Spielmechanik von "Diablo 4" ohnehin bereits gut kennen oder zumindest früher als Otto Normalverbraucher loslegen dürfen.

Blizzard hat sich bisher noch nicht zu der Kritik geäussert, weshalb auch unklar ist, ob es vielleicht noch zu Änderungen kommt.