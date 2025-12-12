Diablo 4: Nächste Erweiterung in Aussicht

Im Rahmen der Game Awards in der vergangenen Nacht wurde auch die nächste Erweiterung für "Diablo 4" enthüllt. Einen konkreten Releasetermin für diese gibt es auch schon.

Besagte Erweiterung für "Diablo 4" hört auf den Namen "Lord of Hatred". Sie wird ab 28. April 2026 für sämtliche Plattformen verfügbar sein.

Einen Trailer zur "Lord of Hatred"-Erweiterung für "Diablo 4" bekommen wir sogar schon jetzt gezeigt. Darin werden wir über zwei Minuten lang hauptsächlich mit Story-Sequenzen auf den DLC eingestimmt. Der orchestrale Soundtrack ist in diesem Kontext ebenfalls nicht zu verachten und passt wunderbar dazu.

"Diablo 4" erschien am 5. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.